Dziś areszt dla Zbigniewa Ziobry? "Nie ustaniemy w ściganiu byłego ministra"

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatrzy dziś wniosek o aresztowanie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro ma usłyszeć 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, lecz przebywa poza Polską.

Minister sprawiedliwości zapowiada ściganie polityka PiS za granicą, ale wcześniejsza decyzja sądu w sprawie ENA komplikuje sytuację.

Czy sąd zdecyduje o areszcie i jak wpłynie to na możliwość ścigania Ziobry za granicą?

TSUE wejdzie do gry w sprawie Ziobry

Śledczy zamierzają postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości łącznie 26 zarzutów, które dotyczą między innymi założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Zamierzają, bo Zbigniew Ziobro przebywa cały czas poza Polską. Głownie w Budapeszcie, ale ostatnio częściej w Brukseli, gdzie mieszka jego rodzina. Waldemar Żurek podkreśla, że zgoda sądu na areszt pozwoli realnie ścigać polityka PiS. – Chodzi o kraje, w których funkcjonuje Europejski Nakaz Aresztowania. A jeżeli Ziobro uzyskałby na Węgrzech azyl to nie wykluczam wystąpienia w tej sprawie do TSUE. To dyskusyjne, czy państwo UE, które szanuje porządek prawny innego państwa, może udzielać azylu politycznego - mówi Żurek.

Sąd uchyla Europejski Nakaz Aresztowania dla Romanowskiego

Okazuje się jednak, że zastosowanie ENA może wcale nie być takie proste. W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił europejski nakaz aresztowania wydany wobec posła PiS Marcina Romanowskiego (49 l.). - Może on swobodnie poruszać się po krajach Unii Europejskiej i nie jest już ścigany poza Polską – twierdzi pełnomocnik polityka mecenas Bartosz Lewandowski i dodaje, że sąd swoją decyzję argumentował brakiem ważnego interesu państwa. - Prokuratura nie odstępuje od ścigania Marcina Romanowskiego i złoży ponowny wniosek o zastosowanie wobec niego Europejskiego Nakazu Aresztowania – zapowiedział prokurator generalny i minister spraw3iedliwości Waldemar Żurek.

PIS SIĘ ROZPADA! NAWROCKI WYRZUCA OKRĄGŁY STÓŁ, MIJANKA BRAUNA Z MENTZENEM | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.