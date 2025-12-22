Gorszych wieści w poniedziałkowy poranek Tusk nie mógł sobie wyobrazić. Taki cios tuż przed świętami

Święta Bożego Narodzenia za pasem, a tu takie wieści na sam początek tygodnia dla Donalda Tuska. Opublikowane w poniedziałkowy poranek (22 grudnia 2025 roku) wyniki sondażu pracowni Social Changes na zlecenie telewizji wPolsce24 mogą naprawdę zepsuć premierowi nastrój! Jak się okazuje, aż ponad połowa Polaków jest niezadowolona z działań rządu, na czele którego stoi Donald Tusk.

13 grudnia minęły dwa lata odkąd władzę w kraju przejęła koalicja KO, Polski 2050, PSL i Lewicy. Sam premier Donald Tusk ocenił ten okres jako dobry, choć bardzo trudny. - Biorę za nie pełną odpowiedzialność – napisał wówczas na platformie X. Szef rządu przyznał, że jest dumny z ostatnich dwóch lat, jednak ma świadomość, że "Polska zasługuje na jeszcze więcej". - Wierzę, że Polaków na to stać. Jeszcze nie raz zadziwimy cały świat! – zakończył swój wpis premier.

Niestety, najwyraźniej jego zdania nie podziela bardzo duża część społeczeństwa. W ostatnim sondażu zadano respondentom dwa pytania dotyczące oceny działań obecnego rządu. Wyniki pokazują bardzo wyraźnie, że większość respondentów jest niezadowolona z tychże. Ponad połowa (57%) wyraziła krytykę, z czego znaczna część (31%) jest zdecydowanie niezadowolona, a nieco mniejsza (26%) – raczej niezadowolona. Tymczasem pozytywne opinie na temat rządu wyraziła jedynie 1/3 ankietowanych (dokładnie 33%). Tylko niewielki odsetek (4%) jest zdecydowanie zadowolony, a 29% – raczej zadowolonych. 10% respondentów nie miało wyrobionego zdania.

Drugie pytanie dotyczyło oceny kierunku, w którym zmierza kraj. Również w tym przypadku większość (58%) wyraziła negatywną opinię. Znaczna część (43%) uważa, że kierunek jest raczej zły, a 15% – zdecydowanie zły. Zdaniem jedynie 32% ankietowanych, sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku. Z tej grupy 28% wybrało odpowiedź "raczej tak", a 4% – "zdecydowanie tak". Podobnie jak w przypadku pierwszego pytania, 10% respondentów nie potrafiło się jednoznacznie określić w tej kwestii.

