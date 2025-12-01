Szef MSWiA stawia ultimatum Braunowi. „Jesteście na granicy delegalizacji”

„Jesteście na granicy delegalizacji”. Kierwiński uderza w Brauna

W odpowiedzi na pytanie o los Konfederacji Korony Polskiej (KKP), Marcin Kierwiński nie owijał w bawełnę.

— Uważam, że jeszcze kilka różnego rodzaju wyskoków pana Brauna i opowieści jego ludzi na zasadzie wspierania Putina i wtedy ta granica zostanie przekroczona. Wtedy tak [partia powinna zostać zdelegalizowana] — stwierdził minister.

To najmocniejsza jak dotąd zapowiedź sankcji wobec ugrupowania, które od miesięcy oskarżane jest o szerzenie narracji prokremlowskich, publiczny podważanie działań państwa oraz agresywne zachowania polityczne Brauna, od wystąpień sejmowych po akcje wymierzone w instytucje publiczne.

„Bełkot” i „urzędniczy sabotaż”. Kierwiński punktuje Kancelarię Prezydenta

Szef MSWiA uderzył też w Pałac Prezydencki, komentując decyzję o blokowaniu awansów oficerskich oraz odznaczeń funkcjonariuszy służb specjalnych. Według ministra, argumentacja Rafała Leśkiewicza, rzecznika prezydenta, który twierdził, że na liście odznaczonych znalazły się osoby „zaangażowane przeciwko Karolowi Nawrockiemu w kampanii”, jest absurdalna.

— Od strony faktycznej to jest bełkot — powiedział Kierwiński. Polityk dopytywał, jak urzędnik państwowy mógł stawiać takie zarzuty bez podjęcia działań: — To jest sabotaż. To jest urzędniczy sabotaż. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości — ocenił.

Nominacje wstrzymane „z kaprysu”? Minister ostrzega

Kierwiński stwierdził, że blokowanie awansów „jest po prostu szalenie głupie i nierozsądne”. Według szefa MSWiA konsekwencje decyzji są wymierne: oficerowie służb nie awansują nawet przez pięć lat, podczas gdy państwo potrzebuje stabilnych, zmotywowanych struktur bezpieczeństwa.

— Dlaczego oficerowie mają nie otrzymywać awansów, bo jakiś urzędnik w Kancelarii Prezydenta pokłócił się z rządem? — pytał.

Kierwiński wskazuje winnych: „obsesja na temat służb”

Minister nie unikał nazwisk. Zasugerował, że za blokadą stoją środowiska związane z Sławomirem Cenckiewiczem i Antonim Macierewiczem. Według niego właśnie te grupy od lat „niszczyły” instytucje bezpieczeństwa.

Wicerzecznik PiS wyłożył karty. „Jesteśmy gotowi do współpracy z każdym środowiskiem"

— Ci ludzie mają obsesję na temat służb specjalnych. Nieraz szkodzili, nieraz dewastowali polskie służby. To oni — mówił — „tak naprawdę stoją za blokowaniem awansów i odznaczeń”.

Delegalizacja partii w Polsce. Czy scenariusz jest realny?

Zapowiedź Kierwińskiego to nie tylko przekaz polityczny; to sygnał prawny. Delegalizacja ugrupowania w Polsce jest dopuszczalna wyłącznie przez Sąd Najwyższy lub Trybunał Konstytucyjny, zazwyczaj na podstawie naruszenia Konstytucji, działalności skrajnie antypaństwowej lub sprzecznej z interesem publicznym.

W przypadku Konfederacji Korony Polskiej argumentem byłaby „naracja prorosyjska”, potencjalnie odbierana jako działanie wbrew bezpieczeństwu państwa. Kierwiński buduje więc przestrzeń do działania, nie składając jeszcze formalnego wniosku, ale stawiając publiczne ultimatum.

