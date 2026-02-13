Porażające doniesienia od Ziobry. "Otrzymuję liczne groźby, w tym groźby zabójstwa". To nie wszystko!

Zbigniew Ziobro podzielił się w sieci tym, co właśnie go spotyka. Polityk przekazał, że otrzymuje liczne pogróżki, a w tym nawet groźby zabójstwa! W najnowszym wpisie były minister sprawiedliwości uderza też w polskiego premiera: - Po przejęciu władzy Donald Tusk świadomie rozpętuje w Polsce atmosferę nienawiści - ocenił.

  • Prokuratura wydała list gończy za Zbigniewem Ziobrą, który aktualnie przebywa poza Polską. 
  • Ziobro jest na Węgrzech, a prokuratura podejrzewa go popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie grupą przestępczą.
  • Były minister ujawnił, że otrzymuje poważne groźby, w tym groźby zabójstwa, skierowane także wobec jego dziecka i adwokata.
  • Co oznaczają te groźby dla sytuacji prawnej Ziobry i jak polityk zamierza się bronić?
List gończy i ENA za Ziobrą 

Zbigniew Ziobro od pewnego czasu przebywa na Węgrzech. Otrzymał tam azyl i nie zamierza wracać do kraju, bo jak utrzymuje w Polsce jest bezprawie, a on nie może liczyć na sprawiedliwość. Niedawno prokuratura wydała list gończy za Ziobrą, co jest efekt decyzji o tymczasowym aresztowaniu polityka. - Na wstępie uzasadnienia postanowienia Sąd wskazał, iż immunitet parlamentarny podejrzanego został skutecznie uchylony (był to jeden z zarzutów obrony). Po drugie, wg Sądu w sprawie spełnione są przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztowania, zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanki szczególne – przekazał w piątek (6 lutego) rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak.

Kilka dni później przekazano informacje o złożeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry, posła Prawa i Sprawiedliwości oraz byłego ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Wszystko to jest związane z działaniami śledczych w sprawie nieprawidłowości przy dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany o popełnienie łącznie 26 przestępstw, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Przerażające doniesienia Ziobry!

Tymczasem Ziobro przekazał szokujące wieści. Jak napisał na portalu X, dostaje bardzo poważne groźby: - W ostatnim czasie otrzymuję liczne groźby, w tym groźby zabójstwa. Na ulicach Warszawy zawisły nawet plakaty oferujące pieniądze za Zbigniewa Ziobro - żywego lub martwego - przekazał były minister. We wpisie wspomniał też o premierze:

Po przejęciu władzy Donald Tusk świadomie rozpętuje w Polsce atmosferę nienawiści. Kieruje ją przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, szczególnie wobec mnie. Odwraca uwagę Polaków od swojej nieudolności, od drastycznego wzrostu cen energii i katastrofalnej sytuacji w służbie zdrowia. Dotąd nie reagowałem na pogróżki, bo dotyczyły wyłącznie mnie.

Ziobro nie odpuści! Chodzi o poważne groźby

Dalej Ziobro wprost przekazał, że groźby, które otrzymuje dotyczą także jednego z jego adwokatów, mecenasa Bartosza Lewandowskiego oraz wobec własnego dziecka, a przypomnijmy, że Ziobro wraz z żoną Patrycją Kotecką-Ziobro mają dwóch synów. Ziobro tego nie odpuści! Polityk przekazał, że już podjął stosowne kroki:

- Jednak tym razem groźby zostały skierowane także wobec mojego dziecka oraz obrońcy - adwokata Bartosza Lewandowskiego. Dlatego zdecydowałem się skierować wniosek o ściganie sprawców. Nie mam jednak złudzeń, że kierownictwo nielegalnie przejętej prokuratury odpowiednio zareaguje. (...). Panie Tusk, jest Pan odpowiedzialny za cały ten spektakl oszczerstw i gróźb. Jeśli cokolwiek stanie się moim najbliższym lub mojemu obrońcy, pełna odpowiedzialność spadnie na Pana.

