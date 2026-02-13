Wiemy, co dalej z rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w czwartek (12 lutego), podczas którego kluby PiS i Konfederacji złożyły wnioski o odrzucenie projektu. Natomiast w piątek (13 lutego) za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu zagłosowało 199 posłów i posłanek (w tym m.in. 175 Prawa i Sprawiedliwości, 14 Konfederacji, 2 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego - Marek Biernacki i Marek Sawicki). Przeciwko odrzuceniu projektu było 233 posłów (w tym m.in. 152 posłów z Koalicji Obywatelskiej 27 z Polskiego Stronnictwa Ludowego, 26 z Polski 2050 i 21 z Lewicy oraz 4 posłów z Razem). Trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej trafi do komisji

Wynik głosowania oznacza, że projekt będzie dalej procedowany w komisji nadzwyczajnej. Przedstawiając go w czwartek, Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podkreśliła, że proponowane przepisy są istotnym krokiem na drodze wyrównywania praw osób w nieformalnych związkach, które w Polsce stanowią ok. 8 proc. wszystkich rodzin.

Głosując za tą ustawą, każdy z nas będzie musiał podjąć bardzo prostą decyzję: czy chcemy, żeby w sytuacji granicznej – choroby, śmierci, wypadku – państwo stanęło po stronie ludzkiej godności, równości i bezpieczeństwa, stanęło po stronie po prostu swoich obywatelek i obywateli, czy chcemy, żeby państwo wtedy odwracało wzrok, zasłaniając się luką w przepisach? – powiedziała.

Kotula dodała, że podstawowym celem projektu jest nadanie realnej ochrony prawnej ludziom, którzy „żyją razem, kochają się, idą razem przez życie, prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, niezależnie od ich płci”. Przyznała też, że ubolewa nad pominięciem kwestii tzw. pieczy bieżącej, czyli możliwości podejmowania decyzji dotyczących życia codziennego dziecka partnera lub partnerki.

Burzliwa debata nad rządowym projektem

W trakcie debaty posłowie Lewicy, Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślali, że związki nieformalne czekają na to, „aby państwo polskie dostrzegło w nich prawdziwą rodzinę”, a projektowane przepisy są niezbędnym minimum, efektem kompromisu oraz odpowiadają na wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które zobowiązały Polskę do stworzenia ram prawnych dla par jednopłciowych.

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji wskazywali, że zagraża on chronionej przez Konstytucję instytucji małżeństwa, a forsowane przepisy „mają ostatecznie wprowadzić związki partnerskie pod dyktando środowisk LGBT”.

Co zakłada projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu?

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która – rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego – umożliwi stronom m.in.:

wybór ustroju majątkowego,

ustanowienie obowiązku alimentacyjnego,

uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania,

nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych,

działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.