Rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, mający uregulować związki nieformalne.

Projekt ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronę prawną parom jednopłciowym oraz heteroseksualnym bez formalnego związku.

Ustawa wprowadza m.in. możliwość wyboru ustroju majątkowego i dostęp do informacji medycznych dla partnera.

Dowiedz się, jakie konkretnie zmiany czekają pary i co to oznacza dla ich praw.

Podczas posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Odpowiedzialna za projekt Katarzyna Kotula, była ministra ds. równości, obecnie w randze sekretarza stanu, podczas konferencji po posiedzeniu rządu powiedziała, że przyjęcie projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i projektu przepisów wprowadzających to: - Przede wszystkim krok w kierunku bezpieczeństwa i ochrony prawnej osób żyjących w związkach jednopłciowych, a także dla osób żyjących w związkach hetero, które z jakiegoś powodu nie sformalizowały swojego związku.

Katarzyna Kotula oceniła, że to „historyczny moment”. - Do Sejmu idziemy z projektem koncyliacyjnym, z projektem, dla którego wedle naszego rozpoznania dzisiaj jest większość w Sejmie i w Senacie. (...) Nigdy ustawa, która regulowałaby kwestie związków nieformalnych, nie znalazła większości w Sejmie, nie znalazła większości w Senacie - podkreśliła. Dodała, że przyjęty przez Radę Ministrów projekt zostanie jak najszybciej skierowany do Sejmu, gdzie prawdopodobnie w styczniu odbędzie się pierwsze czytanie.

Co zakłada projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę, która - rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego - umożliwi stronom m.in.

wybór ustroju majątkowego,

ustanowienie obowiązku alimentacyjnego,

uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania,

nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Projekt zastąpił projekt ustawy o związkach partnerskich.