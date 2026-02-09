Minister Żurek o ściganiu Ziobry: Młyny sprawiedliwości w jego sprawie mielą. Wystąpimy o Europejski Nakaz Aresztowania

2026-02-09 13:00

Prokurator wydał już postanowienie o poszukiwaniu wiceprezesa PiS, Zbigniewa Ziobry listem gończym. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny zapowiada kolejne kroki. – Wkrótce będziemy występować o Europejski Nakaz Aresztowania, prędzej czy później Ziobro stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości – powiedział nam Waldemar Żurek.

Nakaz aresztowania na trzy miesiące

W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej i zastosował wobec Ziobry tymczasowy areszt na trzy miesiące w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Decyzja zapadła po trzecim posiedzeniu sądu aresztowego – obrońcom udawało się wcześniej opóźniać postępowanie, składając liczne wnioski formalne. – Sąd za zasadne uznał szczególne przesłanki aresztu, tj. obawę ukrywania się podejrzanego, ryzyko matactwa procesowego oraz realną groźbę wymierzenia surowej kary – powiedział prokurator kierujący śledztwem, Piotr Woźniak.

Zapowiedział wówczas wydanie listu gończego. Prokuratura Krajowa poinformowała w piątkowym komunikacie, że list gończy wydano w celu przeprowadzenia czynności procesowych z udziałem Ziobry, gdyż – jak wskazano – nie udało się ich dotychczas zrealizować z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego. Poszukiwania byłego ministra prowadzi Komenda Stołeczna Policji.

Ziobro od października przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny – tamtejsze władze uznały, że w Polsce grożą mu prześladowania polityczne.

Resort wystąpi o ENA dla Ziobry

Sprawę planowanego pociągnięcia byłego szefa MS skomentował obecny minister. – Młyny sprawiedliwości mielą w sprawie Zbigniewa Ziobry, chciałbym oczywiście, żeby były skuteczniejsze i ten proces przyspieszył – powiedział Waldemar Żurek „Super Expressowi”. – Szeryf Ziobro okazał się papierowym szeryfem, uciekł na Węgry. Jest list gończy za nim, wkrótce będziemy występować o Europejski Nakaz Aresztowania. Prędzej czy później Ziobro stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości – zapowiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze łącznie 26 zarzutów – politykowi grozi w sumie do 25 lat więzienia.

