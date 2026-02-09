Pilne! Są zarzuty dla Bąkiewicza. Wśród nich ten o nawoływanie do popełnienia zbrodni!

Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła Robertowi Bąkiewiczowi zarzuty popełnienia trzech przestępstw w trakcie publicznego i transmitowanego w mediach wystąpienia podczas zgromadzenia w dniu 11 października 2025 roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Przypomnijmy, że tego dnia odbywał się marsz organizowany przez PiS. Czego konkretnie dotyczą zarzuty? Poznajcie szczegóły.

i Autor: Kudelski Marek / Super Express