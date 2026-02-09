Bogucki uderza w Czarzastego: „Słoń w składzie porcelany”. Pada sugestia dymisji

Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, ostro skrytykował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, nazywając go „słoniem w składzie porcelany”.

Bogucki zasugerował, że Czarzasty powinien honorowo złożyć dymisję ze stanowiska, wskazując na brak odpowiedzialności państwowej.

Spór dotyczy nowelizacji ustawy o KRS i kompetencji prezydenta, a Pałac Prezydencki ostrzega przed działaniami niezgodnymi z prawem.

Ostre słowa z Pałacu Prezydenckiego. Bogucki o braku dyplomacji

W porannej rozmowie na antenie Radia TOK FM, minister Zbigniew Bogucki, pełniący funkcję Szefa Kancelarii Prezydenta RP, nie przebierał w słowach, oceniając publiczną działalność marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego. Głównym zarzutem był brak wyczucia dyplomatycznego i odpowiedzialności za słowa, które nie przystoją osobie pełniącej drugą funkcję w państwie.

„Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, sprawujący drugą funkcję w państwie, powinien znać zasady dyplomacji i nie powinien poruszać się jak «słoń w składzie porcelany»” – stwierdził Bogucki.

Podkreślił, że każda wypowiedź marszałka jest analizowana w kontekście interesów państwa na arenie międzynarodowej. Według szefa KPRP, działania Czarzastego mogą narażać na szwank wizerunek Polski i podważać jej wiarygodność.

Tło dyplomatyczne: spór o słowa Czarzastego i reakcja USA

Kontrowersje wokół Włodzimierza Czarzastego nie wynikają jedynie z wewnętrznych sporów politycznych, ale mają też międzynarodowy wymiar. Chodzi o publiczne wypowiedzi marszałka Sejmu dotyczące prezydenta Donalda Trumpa, w tym krytykę jego polityki oraz odmowę poparcia dla jego kandydatury do Pokojowej Nagrody Nobla. Te słowa spotkały się z ostrym stanowiskiem dyplomatycznym ze strony Stanów Zjednoczonych. Ambasador USA w Polsce, Tom Rose, oficjalnie oświadczył, że Waszyngton zrywa kontakty i komunikację dyplomatyczną z marszałkiem Czarzastym tak długo, jak długo reprezentuje on stanowisko odbiegające od linii oficjalnych relacji polsko-amerykańskich. Według komunikatu ambasadora, takie komentarze mogły osłabiać zaufanie i szkodzą relacjom bilateralnym, które są kluczowe dla bezpieczeństwa i współpracy obu państw. Ten dyplomatyczny konflikt, obok sporów wewnętrznych o KRS i władzę, jest jednym z powodów tak ostrej oceny zachowania Czarzastego przez środowisko Pałacu Prezydenckiego.

Wezwanie do dymisji? Sugestia szefa Kancelarii Prezydenta

Najdalej idącym fragmentem wypowiedzi Zbigniewa Boguckiego była jednoznaczna sugestia, że marszałek Czarzasty powinien ustąpić ze stanowiska. Szef Kancelarii Prezydenta powołał się na pojęcie odpowiedzialności państwowej.

„Gdyby Marszałek Czarzasty miał odrobinę takiego genu państwowego i po tym wszystkim, co się przetoczyło w mediach, co wywiązało się w relacjach międzynarodowych, a także patrząc na jego historię życia – to jest moja ocena – to powinien po prostu honorowo złożyć dymisję” – ocenił Bogucki.

Tak mocne słowa, wypowiedziane przez jednego z najbliższych współpracowników prezydenta, wywołały natychmiastową reakcję w środowisku politycznym i medialnym. Komentatorzy wskazują, że jest to wyraźny sygnał eskalacji konfliktu między Pałacem Prezydenckim a obecną większością parlamentarną.

W tle spór o nowelizację ustawy o KRS i granice prawa

Personalny atak na marszałka Sejmu jest nierozerwalnie związany z toczącym się sporem o reformę sądownictwa, a w szczególności z nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zbigniew Bogucki odniósł się do tej kwestii, stanowczo podkreślając wyłączne kompetencje głowy państwa w procesie legislacyjnym.

„Moje zdanie jest absolutnie jednoznaczne w kwestii nowelizacji KRS, ale to nie ja decyduję o tym, czy będzie podpisana, czy nie, tylko Prezydent RP Andrzej Duda” – zaznaczył, korygując ewentualne wątpliwości co do ostatecznego decydenta.

Szef KPRP ostrzegł również przed działaniami, które jego zdaniem wykraczają poza ramy prawne. Skrytykował pomysł, by prezesi sądów organizowali wybory do KRS na podstawie apeli stowarzyszeń sędziowskich, takich jak „Iustitia”.

Zasada legalizmu: Bogucki powołał się na art. 7 Konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej muszą działać w granicach i na podstawie prawa.

Potencjalne konsekwencje: Według ministra, działanie na żądanie „prywatnego stowarzyszenia” mogłoby stanowić przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych (art. 231 Kodeksu karnego) i działanie na szkodę interesu społecznego.

Ta argumentacja pokazuje, że spór ma nie tylko wymiar polityczny, ale również głęboko prawny, a Pałac Prezydencki zamierza twardo bronić swoich interpretacji konstytucji i ustaw. Konflikt, który szkodzi Polsce?

Wypowiedź ministra Boguckiego jest kolejnym dowodem na to, że relacje między Pałacem Prezydenckim a liderami koalicji rządzącej pozostają skrajnie napięte. Otwarta krytyka, personalne ataki i sugestie dymisji świadczą o braku woli do kompromisu w kluczowych dla państwa sprawach. Eksperci ds. stosunków międzynarodowych ostrzegają, że tak głębokie wewnętrzne podziały i publiczne spory na najwyższych szczeblach władzy mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej i być wykorzystywane przez siły nieprzychylne naszemu krajowi. Najbliższe tygodnie pokażą, czy jest to zapowiedź dalszej eskalacji, czy jedynie incydent w trudnej politycznej kohabitacji.

Szef KPRP @BoguckiZbigniew dla @Radio_TOK_FM: 💬 Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, sprawujący drugą funkcję w państwie, powinien znać zasady dyplomacji i nie powinien poruszać się jak „słoń w składzie porcelany”. Reprezentuje Polskę i każde jego słowo jest – a… pic.twitter.com/U8IXRw4e2v— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) February 9, 2026

