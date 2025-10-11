Manifestacja PiS w Warszawie. Kaczyński grzmi: "Rządzi nami gang Olsena". Mówi o ugniataniu Polaków niczym ciasto!

PiS organizuje demonstrację w Warszawie przeciw nielegalnej migracji, Mercosur i Zielonemu Ładowi.

Jarosław Kaczyński zapowiedział protest, mający na celu sprzeciw wobec "decyzji oligarchów unijnych".

Premier Donald Tusk skomentował akcję PiS wspominając o liderze Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński już w lipcu, czyli kilka miesięcy temu, zapowiedział wielką manifestację przeciw nielegalnej imigracji. Jak wówczas, w czasie jednego z wystąpień, przekonywał prezes: - Wobec tego chcemy podjąć działania, które będą zmierzały do przekonania władzy, albo nawet przymuszenia, by zamiast ośrodków dla migrantów zaczęła się temu przeciwstawiać - zapowiedział. Do udziału w planowanej demonstracji zapraszał także były premier, Mateusz Morawiecki oraz wielu polityków PiS.

Wielu z nich zapowiadając manifestację, podkreślali, że jej celem jest wyrażenie sprzeciwu „wobec decyzji oligarchów unijnych”. Do Warszawy od rana zjeżdżali ci, którzy chcą wziąć udział w manifestacji. Akcję organizowaną przez Prawo i Sprawiedliwości skomentował w sieci premier Donald Tusk, który napisał: - Ściągnąć do Polski rekordową liczbę migrantów, a następnie wezwać do protestu przeciw migracji, potrafi tylko Jarosław Kaczyński. Zapraszamy do śledzenia relacji z wydarzenia.

Na żywo Manifestacja PiS w warszawie przeciw nielegalnej migracji i Mercosur [11.10.2025] 14:34 Prezes Jarosław Kaczyński dodaje, że można powiedzieć: - Rządzi nami gang Olsena, mają dobre intencje, ale nie potrafią... Nie, to wszystko, co mówiłem, a to wszystko jest tylko część wielkiego przedsięwzięcia, ale to nie jest polskie przedsięwzięcie, ale jest ono przeciw Polsce. To próba ugniecenia Polaków, w przenośni, jak miękkiego ciasta, by z tego można było ulepić co? Wolną, suwerenną Polskę? Nie, ale niemiecki protektorat, a może i kolonię! 14:30 Prezes PiS zwrócił też uwagę na budżet państwa: - Weźmy stan polskiego budżetu. To jest rozpad finansów publicznych. To co nam przygotowują to jest kompletna klęska i trzeba jej zapobiec. Poziom łamania prawa i konstytucji to nic innego jak zniszczenie podstaw państwa. W Polsce dziś nie obowiązuje konstytucja. Idzie ku ciężkiemu kryzysowi, a może i nawet ku całkowitej zagładzie polskiego państwa. Przynajmniej jako państwa suwerennego. (...) Symbolem jest tez opóźnione i zredukowane CPK. Było też mnóstwo mniejszych przedsięwzięć, ale pieniądze się wyczerpują. Nie ma kolejnych. Prowadzą politykę w ten sposób, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Za naszych czasów były na sto różnych celów mimo ciężkich kryzysów. Spójrzmy na służbę zdrowia, na oświatę. Jedno wielkie niszczenie. Przygotowywanie ludzi, którzy nie będą wiedzieli co to moralność i zasady. Pchanie młodych pokoleń ku życiowej i narodowej klęsce. To samo dzieje się w polityce kulturalnej i historycznej.







14:27 Kaczyński wskazuje: - Gdzie nie spojrzeć tam mamy do czynienia z najróżniejszymi, bardzo złymi wydarzeniami. Dzisiaj Donald Tusk, który nie tak dawno mówił o karaniu Polski za nieprzyjmowaniu imigrantów, nagle ogłasza, że w przyszłym roku nie będzie migrantów. Nie dajcie się oszukać. To są stare gry. Jeżeli w 2026 nie dojdzie do wyborów, to się to przedłuży na wet na 2027, ale w końcu to nastąpi. To będzie bardzo trudny dzień. Nasze spokojne życie się skończy i nie nie będzie widać końca tej sytuacji. Trzeba powiedzieć twarde nie. Mogą sobie zawierać swoje pakty, a my mówimy twarde nie.







14:23 Prezes PiS wyjaśnia: - Zwoływaliście tu państwa najpierw w sprawie paktu migracyjnego, a później dodaliśmy także Mercosur. Dzisiaj rolnictwo przeżywa tragedię, kompeltny upadek. Ceny, które nie pokrywają kosztów. To droga w stronę upadku polskiego rolnictwa, upadku polskiej wsi. Kaczyński wspomina słowa premiera Tuska na temat migracji i komentuje: - Nie dajcie się oszukać, to są stare gry! (...) To są takie gierki, bo chcą wygrać wybory, bo mają poparcie kierownictwa UE. 14:21 Kaczyński ze sceny wspomina byłych premierów: Mateusza Morawieckiego i Beatę Szydło, byłego wicepremiera Mariusza Błaszczaka, ale co ciekawe mówi też, że premierem może zostać... Przemysław Czarnek! - Za mną dwoje premierów. Premier Szydło i premier Morawiecki. Pan premier, bo był wicepremierem Mariusz Błaszczak. I wreszcie - nie był dotąd premierem, ale pewnie będzie - profesor Przemysław Czarnek. Oni rozwiną mój wstęp do tego spotkania. 14:19 Czas na Jarosława Kaczyńskiego, który pod parasolem został odprowadzony na scenę, wszak pogoda w Warszawie nie rozpieszcza. - Bardzo serdecznie dziękuję za to miłe powitanie, ale też za to, że państwo tu przyszli. W tym trudnym czasie trzeba mówić tym, który rządzą, jak rządzą i mówić w ratach w kolejnych wystąpieniach jedno słowo: Do widzenia! 14:14 - Gromadzimy się po to, by wyrazić swój sprzeciw wobec rządu Donalda Tuska. (...) Został premierem, choć większość Polaków go nie popierała, wróciło wraz z nim kłamstwo, agresja i kpina z polskiego społeczeństwa - mówi ze sceny Rafał Bochenek. Dodaje, że jako patrioci zgromadzeni chcą pokazać, że nie zgadzają się na pakt migracyjny, umowy Mercosur i agresję rozlewającą się po ojczyźnie. Wydarzenie rozpoczyna hymn. 14:10 Jarosław Kaczyński kilka godzin temu zapowiedział, że oczywiście na manifestacji się pojawi - Donald Tusk boi się coraz bardziej. To zrozumiałe: przegrał 1 czerwca, a teraz kolejny plan się sypie... Zatrzymamy Pakt Migracyjny i odsuniemy od władzy ten szkodliwy rząd. Jest tylko jeden warunek: musimy być razem - tak samo, jak byliśmy 1 czerwca. Do zobaczenia o godz. 14:00 na Placu Zamkowym! 14:06 Manifestację PiS skomentował w sieci Maciej Lasek: - Pustki na Placu Zamkowym mówią same za siebie. Polacy nie wierzą migracyjnym kłamcom z PiS.

Zamiast straszenia – konkretne działania na rzecz bezpieczeństwa.#MigracjaPiS pic.twitter.com/WJqnmBjtTh — Maciej Lasek (@LasekMaciej) October 11, 2025 14:04 A tak prezentują się manifestanci: 13:55 Na miejscu jest już była premier Beata Szydło: Serce Polski bije dziś na Placu Zamkowym w Warszawie! #wObroniePolski 🇵🇱 pic.twitter.com/SvxkYCKYyd — Beata Szydło (@BeataSzydlo) October 11, 2025 13:50 Zbliżający się marsz, który rozpocznie się o godzinie 14:00, skomentował też rzecznik rządu, Adam Szłapka: - Twarda i bezkompromisowa postawa rządu Donalda Tuska w sprawie paktu migracyjnego przynosi efekty. Dzisiejszy Marsz PiS odbywa się przeciwko temu, co nigdy się nie wydarzy - napisał polityk Koalicji Obywatelskiej. 13:48 Do Warszawy od rana zjeżdżali sympatycy PiS z całej Polski, którzy wezmą udział w manifestacji: 🔥 Plac Zamkowy w Warszawie zapełnia się z minuty na minutę. Pada deszcz, ale nikt się nie cofa. Polacy przyszli tu dziś #wObroniePolski, żeby powiedzieć NIE dla #MigranciTuska. Dziękujemy, że jesteście 🇵🇱 pic.twitter.com/UWNmL19PKj — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 11, 2025

