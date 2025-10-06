PiS szykuje się na marsz przeciw nielegalnej migracji, Mercosur i Zielonemu Ładowi

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-10-06 15:07

Już w sobotę, 11 października, odbędzie się organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość marsz przeciw nielegalnej migracji, Mercosur i Zielonemu Ładowi. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński zapowiedział marsz już kilka miesięcy temu.

Jarosław Kaczyński

i

Autor: Super Express Jarosław Kaczyński
  • PiS organizuje marsz sprzeciwiający się nielegalnej migracji, umowom Mercosur i Zielonemu Ładowi.
  • Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński zapowiedział wydarzenie, mające na celu przekonanie władz do zmiany polityki.
  • Marsz odbędzie się 11 października w Warszawie; dowiedz się, jakie konkretne postulaty będą tam podnoszone.

Jarosław Kaczyński już w lipcu zapowiedział marsz przeciw nielegalnej imigracji. Jak wówczas, w czasie jednego z wystąpień, przekonywał prezes: - Wobec tego chcemy podjąć działania, które będą zmierzały do przekonania władzy, albo nawet przymuszenia, by zamiast ośrodków dla migrantów zaczęła się temu przeciwstawiać - zapowiedział. Do udziału w planowanym marszu zapraszał także były premier, Mateusz Morawiecki:  - 11 października wszyscy idziemy na wielki marsz przeciwko nielegalnej imigracji! Pokażmy moc - napisał polityk. 

Prezes PiS zaprasza na marsz w Warszawie - 11.10 

Kaczyński mówił wtedy, że należy podjąć działania, które będą zmierzały także do tego, by obecna władza zaczęła się przeciwstawiać: "temu wszystkiemu, co gotują nam dzisiaj Niemcy i Bruksela". Stąd pomysł, by zorganizować marsz:

 - Takim przedsięwzięciem jest taka manifestacja, którą planujemy na 11 października. Manifestacja dla wszystkich przeciwko nielegalnej migracji, paktowi migracyjnemu i tym wszystkim działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście - przekazał Jarosław Kaczyński, przy okazji wezwał do działania wszystkie patriotyczne siły - ocenił.

Zaś pod koniec września, gdy gościł we Wrocławiu zapraszał: - 11 października spotkajmy się w Warszawie na wielkiej manifestacji! Będziemy bardzo aktywni i do tej aktywności także będę zachęcał. Wspólnie idziemy ku zwycięstwu! 

Kiedy i gdzie odbędzie się marsz przeciw nielegalnej migracji? 

Już wiadomo, że marsz będzie zorganizowany nie tylko przeciw nielegalnej migracji, ale też przeciw umowom Mercosur i Zielonemu Ładowi. Osoby, które będą chciały wziąć udział w marszu zgromadzą się w sobotę (11 października) o godzinie 14:00 w Warszawie na placu Zamkowym. Do udziału w zgromadzeniu zapraszają politycy PiS, w tym m.in. Łukasz Schreiber czy Jan Dziedziczak. 

