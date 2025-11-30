Niemiecki poseł CDU o reparacjach, Rosji i przyszłości Europy. Padły znaczące słowa

Sara Osiecka
Sara Osiecka
PAP
PAP
2025-11-30 16:38

W obliczu zbliżających się polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Berlinie, Roderich Kiesewetter, wieloletni deputowany CDU i aktywny uczestnik w kształtowaniu polityki zagranicznej Niemiec, udzielił wywiadu, w którym poruszył szereg istotnych kwestii. Odniósł się do tematu reparacji wojennych, krytycznie ocenił dotychczasową postawę Niemiec wobec Polski, a także ostrzegł przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji i słabnącą wolą USA do obrony Europy.

flaga Niemiec

i

Autor: Pixabay.com Aktywistka Państwa Islamskiego, która pozwoliła umrzeć dziecku z pragnienia, spędzi 14 lat w więzieniu
  • Niemiecki polityk Michael Kiesewetter przyznaje, że Niemcy były "aroganckie wobec Polski" w kwestii reparacji wojennych.
  • Kiesewetter proponuje, by Niemcy przejęły koszty polskiej obrony powietrznej, jednocześnie ostrzegając przed roszczeniami, które mogłyby doprowadzić Niemcy do bankructwa.
  • Z artykułu dowiesz się również o obawach Kiesewettera dotyczących Rosji, przyszłości Europy i rosnących wpływach AfD.

Kiesewetter podkreślił konieczność finansowego zadośćuczynienia polskim ofiarom II wojny światowej, uznając, że Niemcy "byli aroganccy wobec Polski" w tej kwestii.

- Choć nie da się nigdy wynagrodzić psychicznej i fizycznej traumy, ważne jest, aby przynajmniej zapewnić finansowe zadośćuczynienie ludziom, którzy przeżyli Holokaust, oraz tym, którzy przetrwali okrucieństwa i ludobójstwo wymierzone w naród polski. Fakt, że tak długo zwlekaliśmy, zrodził ogromną nieufność - powiedział.

Jednocześnie poseł CDU zauważył, że kwestia reparacji jest "bardzo skomplikowana i drażliwa", ponieważ mogłaby pobudzić inne kraje do wysuwania podobnych roszczeń, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić Niemcy do bankructwa.

- Jeśli zrobimy wyjątek dla jednego kraju, to otworzymy całą debatę na nowo. Niemcy poszłyby z torbami i nikomu by to nie pomogło. Moglibyśmy mieć dzisiaj z setkę państw, które zaczęłyby wysuwać roszczenia - stwierdził.

Kiesewetter uznał polskie roszczenia w wysokości 1,3 bln euro za "nie do udźwignięcia". Skrytykował również "niezwykle aroganckie zachowanie Niemiec wobec Polski w sprawach wspólnej przeszłości", wskazując na ignorancję i brak historycznej wrażliwości.

- Mówiliśmy: "Mamy traktaty, zrobiliśmy to i tamto, więc teraz proszę się zamknąć". To była ignorancja i pycha. Brak historycznej wrażliwości. Zabito 6 milionów Polaków, ale trzy–cztery razy więcej zostało straumatyzowanych. Wzięliśmy na cel kulturę, wymordowaliśmy elitę, współpracowaliśmy z Sowietami, np. w Katyniu - ocenił.

Jako formę częściowego zadośćuczynienia Kiesewetter zaproponował przejęcie przez Niemcy kosztów obrony powietrznej Polski, "słuchając polskich oczekiwań, a nie narzucając rozwiązania".

Współpraca z Polską

Poseł CDU wyraził zadowolenie z zapowiedzi kanclerza Merza o ożywieniu Trójkąta Weimarskiego, jednocześnie zaznaczając, że za tymi słowami "nic za tym nie poszło".

- Nie powinniśmy zrzucać winy na napięcia między prezydentem a premierem Polski. Polska zasługuje na znacznie więcej zaangażowania i szacunku z naszej strony - mówił.

Kiesewetter wspomniał o incydencie z marca 2022 roku, kiedy to Niemcy zwlekały z dostarczeniem Polsce czołgów Leopard 2, co w jego ocenie skłoniło Warszawę do podpisania kontraktów zbrojeniowych z Koreą Południową.

Obecnie Kiesewetter widzi pole do zacieśnienia współpracy z Polską m.in. w patrolowaniu mórz i ochronie infrastruktury podmorskiej na Bałtyku. Podkreślił również, że Niemcy "powinny uczyć się od Polski w kwestii wydatków obronnych", wskazując na znacznie wyższy procent PKB przeznaczany przez Polskę na obronność.

- Polska wydaje prawie 5 proc. PKB na obronność, my niecałe 2 proc. Osiągnęliście poziom, do którego my chcemy dobić dopiero w latach 30. - podkreślił.

Zagrożenie dla Europy

Kiesewetter wyraził obawy dotyczące zmieniającej się postawy USA wobec Europy, twierdząc, że "nie są już Stany Zjednoczone, jakich potrzebujemy".

- USA odeszły od porządku opartego na zasadach. Porzuciły NATO. Zbliżyły się do Rosji. Nie są już życzliwym sojusznikiem broniącym Europy. Widzą Europę jako strefę wpływów Rosji - stwierdził.

Karol Nawrocki podjął decyzję. Nie spotka się z Orbanem

Poseł CDU przypomniał rozmowę z wiceszefem Pentagonu, Elbridge’em Colby’em, który miał stwierdzić: "Nie zaryzykujemy naszego bezpieczeństwa dla wschodniej Estonii".

- Amerykanie już zaczęli się wycofywać. Z Rumunii, choć nie z Polski. Zmniejszyli zdolności. Zatrzymali dostawy sprzętu do portów na Morzu Śródziemnym, do Incirlik w Turcji i innych baz. Wycofali wielu ekspertów od logistyki czy walki elektronicznej - ocenił.

Kiesewetter ostrzegł, że "Rosja jest na drodze do zwycięstwa", a jej cele, czyli wyjście dawnych państw Układu Warszawskiego z NATO i wycofanie Amerykanów z Europy, pozostają niezmienne.

- Rosja nie czuje presji. Jej cele się nie zmieniły: chce wyjścia dawnych państw Układu Warszawskiego z NATO oraz wycofania Amerykanów z Europy. A wycofywanie USA już trwa, tylko że po cichu - oznajmił.

Poseł CDU wezwał do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, argumentując, że "Rosja oczekiwała na początku wojny, że odetniemy jej linie komunikacyjne do obwodu królewieckiego".

- Konieczne jest wprowadzenie europejskich wojsk na zachód Ukrainy, przejęcie tam obrony powietrznej - podkreślał.

Kiesewetter skrytykował również "strategiczną ślepotę" w Niemczech, która doprowadziła do "silnych powiązań z Moskwą" i blokowania sensownego podejścia do Ukrainy.

- W mojej partii oraz w SPD są silne powiązania z Moskwą. To ci, którzy rozpoczęli Nord Stream 1 i 2, którzy blokowali sensowne podejście do Ukrainy. Ta chęć pozostawienia 'otwartych drzwi' dla Rosji to była strategiczna ślepota - skwitował.

Sonda
Czy jesteś za tym, by Niemcy wypłaciły reparacje?
Risercz
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIEMCY
POLSKA
REPARACJE WOJENNE