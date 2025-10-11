Mateusz Morawiecki ostro opakcie migracyjnym. Padły też słowa o prezydencie: "Unia pęka przed Karolem"

Mateusz Morawiecki na wiecu na Placu Zamkowym krytykował rząd Donalda Tuska za uległość wobec Brukseli i przyjęcie paktu migracyjnego, deklarując obronę Polski przed kłamstwem i słabością.

Morawiecki zarzucił Tuskowi, że ten w krótkim czasie po objęciu władzy zaakceptował pakt migracyjny, w przeciwieństwie do działań jego rządu, który blokował nielegalną imigrację.

Premier Donald Tusk odpowiedział na zarzuty, zapewniając, że Polska nie będzie relokować migrantów, a granica z Białorusią jest najlepiej strzeżona w Europie, podkreślając skuteczność działań swojego rządu.

Mateusz Morawiecki rozpoczął swoje przemówienie od słów, że wszyscy zebrali się na placu Zamkowym, by bronić Polski przed kłamstwem, słabością i uległością przed Brukselą.

- Polska nie jest niczym zakładnikiem panie Tusk, niczyim lennem. Tak jak chcecie to zrobić w zamian za nasze interesy, to, co Polsce się należy, sprzedajcie to wszystko, żeby utrwalić władzę. Ale my na to nie pozwolimy. Jesteśmy na placu Zamkowym, że powiedzieć "dość kłamstw, dość uległości, dość zamykania polskich zakładów". Żeby powiedzieć temu rządowi prosto w twarz – "dość" - mówił.

Zarzuty wobec Tuska

Były premier odniósł się również do kwestii paktu migracyjnego.

- Pamiętacie jak obiecaliśmy, że nie przyjmiemy żadnego przymusowo dystrybuowanego imigranta. (...) Zbudowałem koalicję z Węgrami i Czechami. Zablokowaliśmy do końca naszych rządów nielegalną imigrację. Zero nielegalnej imigracji. (...) Ten rząd, jak objął stery, zabrało mu tydzień, żeby przyjąć pakt migracyjny. Tusk skulił uszy po sobie i 20 grudnia 2023 roku pakt migracyjny został przyjęty i obowiązuje do dzisiaj - grzmiał ze sceny.

Pochwała dla Karola Nawrockiego

Morawiecki w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę Karola Nawrockiego, przypominając jego kampanijną obietnicę.

- Przypomnijcie sobie obietnicę sprzed pół roku – jeśli wybierzecie Karola Nawrockiego, to choć nie ma prerogatyw rządowych, Karol powstrzyma nielegalną migrację, zablokuje pakt migracyjny. I zobaczcie, co się stało. Kilka dni temu prezydent napisał ostre pismo do von der Leyen. (...) Łapy precz od Polski z nielegalną imigracją. Mija kilka dni i UE pęka, pęka przed Karolem. Dziękujemy panie prezydencie, brawo! – ogłosił były premier.

Odpowiedź Donalda Tuska

Wcześniej tego samego dnia RMF FM podało informację, że Polska może zostać zwolniona z niektórych założeń paktu migracyjnego, w tym z mechanizmu relokacji migrantów i finansowych obciążeń. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu. W odpowiedzi na te doniesienia premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie paktu migracyjnego.

- Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy! - napisał Donald Tusk na Twitterze.

W naszej galerii zobaczysz manifestację PiS-u:

Sonda Jak oceniasz Karola Nawrockiego jako prezydenta RP? Dobrze Średnio Źle Trudno powiedzieć