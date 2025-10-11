Mariusz Błaszczak nie gryzł się w język! Mówił wprost o "pakcie z diabłem"

W sobotę 11 października na placu Zamkowym w Warszawie odbył się wiec Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego poruszono kwestie związane z polityką migracyjną Unii Europejskiej. Były szef MON, Mariusz Błaszczak, skierował do zgromadzonych mocne słowa, apelując o podpisy pod referendum i ostrzegając przed "oligarchami unijnymi".

Manifestacja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie

Autor: PAP/Radek Pietruszka/ PAP Manifestacja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie
  • Mariusz Błaszczak podczas manifestacji PiS wyraził sprzeciw wobec nielegalnej migracji i wezwał do podpisania referendum w sprawie wyjścia Polski z paktu migracyjnego UE.
  • Błaszczak ostrzegał przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski, wynikającymi z polityki migracyjnej UE.
  • Polityk nazwał unijny pakt migracyjny "paktem z diabłem" i skrytykował "oligarchów unijnych" za decyzje dotyczące kwot migrantów.

Manifestacja zorganizowana przez Prawo i Sprawiedliwość miała na celu wyrażenie sprzeciwu wobec nielegalnej migracji oraz umowy z Mercosurem. Wśród zaplanowanych mówców znaleźli się prezes partii Jarosław Kaczyński oraz Mariusz Błaszczak, były wicepremier i minister obrony narodowej.

Błaszczak o referendum

Mariusz Błaszczak w swoim wystąpieniu skupił się na bezpieczeństwie, które jego zdaniem jest ściśle związane z polityką migracyjną Unii Europejskiej.

- Zagrożenia są bardzo realne i dotyczą bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również zewnętrznego - ostrzegał polityk, odnosząc się do kwestii migracji w Europie. Błaszczak wezwał zebranych do podjęcia konkretnych działań.

Jarosław Kaczyński bezpardonowo wali w premiera! "Precz z Tuskiem"

- Złóżmy swoje podpisy pod referendum obywatelskim w sprawie wyjścia Polski z paktu migracyjnego, a potem pójdźmy do urn i zagłosujmy za wyrzuceniem do kosza paktu migracyjnego - grzmiał.

"Pakt z diabłem"

Były wicepremier nie szczędził mocnych słów pod adresem unijnych regulacji dotyczących migracji.

- Wiecie państwo, w tym pakcie z diabłem zapisali tzw. roczne kwoty solidarnościowe. Co roku oligarchowie unijni będą decydowali, ilu nielegalnych migrantów będą wysyłali do obcych państw. Nie pozwólmy na to - mówił Mariusz Błaszczak, używając określenia "pakt z diabłem" w odniesieniu do unijnego paktu migracyjnego. Polityk PiS podkreślił, że nielegalna migracja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.

