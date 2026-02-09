Szokujące słowa Bąkiewicza w obronie Nawrockiego. "Pan powinien dostać chlapaka w gębę"

Piotr Margielewski
2026-02-09 12:50

Gorąca wymiana zdań w programie Magdaleny Ogórek, emitowanego na antenie wPolsce24, wywołała prawdziwą burzę w sieci. Kontrowersyjny prawicowy aktywista Robert Bąkiewicz nie wytrzymał, gdy polityk Nowej Lewicy Rafał Lipski poruszył temat Karola Nawrockiego. Pal licho wyzwiska, jakie wypowiedział wzburzony ten pierwszy. Do tego doszły szalenie nieeleganckie słowa sugerujące użycie przemocy fizycznej przeciwko Lipskiemu. - Pan powinien dostać chlapaka na gębę - grzmiał Bąkiewicz. Zobaczcie nagranie!

Robert Bąkiewicz

i

Autor: Kudelski Marek / Super Express
  • Wielka awantura w programie Magdaleny Ogórek.
  • Słowa polityka Nowej Lewicy wywołały furię Roberta Bąkiewicza.
  • Aktywista użył naprawdę szalenie mocnych słów względem Lipskiego.

W niedzielę 8 lutego Robert Bąkiewicz i Rafał Lipski wystąpili w programie Magdaleny Ogórek emitowanym na antenie telewizji wPolsce24. Podczas gorącej dyskusji o politycznych represjach, do jakich dochodziło w ostatnim czasie, obaj panowie zaczęli mocno się prowokować. Wyraźnie wzburzony Bąkiewicz przywoływał podniesionym głosem sprawę emerytki, którą skazano za wpis w mediach społecznościowych przeciwko Jerzemu Owsiakowi, czy też legendarnego działacza Solidarności Adama Borowskiego, którego skazano za insynuacje względem Romana Giertycha. 

W pewnym momencie polityk Nowej Lewicy oznajmił, że Karol Nawrocki "sprowadzał prostytutki do burdelu". Nawiązał tym samym do artykułu Onetu opublikowanego w maju zeszłego roku, między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. Portal przywołał relacje osób, które twierdziły, że Karol Nawrocki miał być zaangażowany w proceder sprowadzania pracownic seksualnych dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz w trakcie studiów. Prezydent oświadczył stanowczo, że informacje podane przez Onet są nieprawdziwe i pozwał portal za ten artykuł.

Te słowa totalnie wyprowadziły z równowagi Bąkiewicza, który wykrzyczał:

- Wam się wydaje, że jesteście ponad prawem. To się skończy kiedyś. Mówię panu, pan powinien dostać chlapaka w gębę, rozumie pan? Za to, jak się pan zachowuje. Uważam, że przekroczył pan pewne granice, pewne normy, które nawet w tej ostrej dyskusji nie były przekraczane

Bąkiewicz dodał jeszcze, że Lipski jest dla niego "politycznym śmieciem" i dodał, że "upadlanie w ten sposób głowy polskiego państwa to po prostu nikczemność i podłość".

