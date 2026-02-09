Szokujące słowa Bąkiewicza w obronie Nawrockiego. "Pan powinien dostać chlapaka w gębę"

- Wielka awantura w programie Magdaleny Ogórek.
- Słowa polityka Nowej Lewicy wywołały furię Roberta Bąkiewicza.
- Aktywista użył naprawdę szalenie mocnych słów względem Lipskiego.
W niedzielę 8 lutego Robert Bąkiewicz i Rafał Lipski wystąpili w programie Magdaleny Ogórek emitowanym na antenie telewizji wPolsce24. Podczas gorącej dyskusji o politycznych represjach, do jakich dochodziło w ostatnim czasie, obaj panowie zaczęli mocno się prowokować. Wyraźnie wzburzony Bąkiewicz przywoływał podniesionym głosem sprawę emerytki, którą skazano za wpis w mediach społecznościowych przeciwko Jerzemu Owsiakowi, czy też legendarnego działacza Solidarności Adama Borowskiego, którego skazano za insynuacje względem Romana Giertycha.
W pewnym momencie polityk Nowej Lewicy oznajmił, że Karol Nawrocki "sprowadzał prostytutki do burdelu". Nawiązał tym samym do artykułu Onetu opublikowanego w maju zeszłego roku, między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. Portal przywołał relacje osób, które twierdziły, że Karol Nawrocki miał być zaangażowany w proceder sprowadzania pracownic seksualnych dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz w trakcie studiów. Prezydent oświadczył stanowczo, że informacje podane przez Onet są nieprawdziwe i pozwał portal za ten artykuł.
Te słowa totalnie wyprowadziły z równowagi Bąkiewicza, który wykrzyczał:
- Wam się wydaje, że jesteście ponad prawem. To się skończy kiedyś. Mówię panu, pan powinien dostać chlapaka w gębę, rozumie pan? Za to, jak się pan zachowuje. Uważam, że przekroczył pan pewne granice, pewne normy, które nawet w tej ostrej dyskusji nie były przekraczane
Bąkiewicz dodał jeszcze, że Lipski jest dla niego "politycznym śmieciem" i dodał, że "upadlanie w ten sposób głowy polskiego państwa to po prostu nikczemność i podłość".
