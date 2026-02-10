Znowu niespokojnie w Polsce 2050. Wniosek o odwołanie szefa klubu, oraz możliwe odejścia

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-02-10 19:16

W Polsce 2050 dalej niespokojnie. Został zgłoszony wniosek o odwołanie szefa klubu parlamentarnego partii, a do tego wiele wskazuje na to, że kilku posłów może opuścić partię, wśród nich m.in. Ryszard Petru, czy Joanna Mucha.

Polska 2050

i

Autor: MAREK ZIELINSKI / SUPER EXPRESS
  • W Polskiej 2050 złożono wniosek o odwołanie Pawła Śliza ze stanowiska szefa klubu parlamentarnego.
  • Konflikty w partii nasiliły się po wyborach na przewodniczącego
  • Część posłów, w tym Paweł Zalewski, Ryszard Petru i Joanna Mucha, rozważa odejście z klubu.
  • Odejścia mogą być związane z walką o wpływy w zarządzie partii oraz utratą funkcji w komisjach sejmowych.

Znowu chaos w Polsce 2050. Wniosek o odwołanie szefa klubu, ten zamknął obrady

Wygląda na to, że zakończone wybory na przewodniczącego, to za mało aby uspokoić sytuację w Polsce 2050. Jak poinformowała we wtorek 10 lutego  wiceszefowa partii Paulina Hennig-Kloska, na posiedzeniu klubu złożono wniosek o odwołanie Pawła Śliza ze stanowiska szefa klubu. 

Jak podaje Interia miał to być skutek niechęci Pawła Śliza do podania pod głosowanie wniosku o zmianach regulaminu klubu. Według doniesień portalu po złożeniu wniosku o odwołanie przewodniczącego, Śliz miał zamknąć posiedzenie klubu.

Jak podają źródła w PAP, to efekt wewnętrznej walki o wpływy w zarządzie partii. Hennig-Kloska miała domagać się powołania na szefa klubu Mirosława Suchonia.

Szykują się odejścia w Polsce 2050

To jednak nie koniec wewnętrznych konfliktów w Polsce 2050. Jak nieoficjalnie dowiedział się PAP, najbliżej odejścia z klubu jest wiceszef MON Paweł Zalewski, który miał stwierdzić, że "Projekt Polski 2050 już nie istnieje". 

Ponadto blisko odejścia z formacji mają być także Ryszard Petru, Joanna Mucha, Aleksandra Leo i Ewa Szymanowska. O ich odejściu mówiono wcześniej w kontekście wyborów na przewodniczącego partii - wyżej wymienieni politycy wspierali Hennig-Kloskę.

Źródło PAP podaje, że obecnie opuszczenie klubu wiązałoby się z utratą funkcji w komisjach sejmowych, delegacjach i dodatków finansowych, stąd na razie z partii nie odeszli. To może też utrzymać partię do końca kadencji Sejmu.

Jak z kolei podaje osoba związana z nową przewodniczącą partii Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej nie planuje usuwać ludzi z partii, ale jeśli ktoś będzie chciał odejść, to "nie będzie zatrzymywany".

Polityka SE Google News

Polecany artykuł:

Czy Pełczyńska-Nałęcz sklei Polskę 2050 i wyciągnie ją z dołka? Samodzielny sta…
BRAZYLIADA W PL2050: "Próba PUCZU", "Je*ać przychylne media!", "OPAMIĘTAJCIE SIĘ!"
Szymona Hołownia - ile wiecie o polityku? [QUIZ]
Pytanie 1 z 12
Gdzie urodził się Szymon Hołownia?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYSZARD PETRU
POLSKA 2050