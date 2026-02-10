Stulecie Gdyni i gorzki apel. Karol Nawrocki przypomina o kluczowej ustawie dla portów

- Prezydent Karol Nawrocki wykorzystał obchody 100-lecia Gdyni, aby przypomnieć o swoim projekcie ustawy dla portów.
- Ustawa "tak dla polskich portów" ma na celu rozwój Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz dokończenie Drogi Czerwonej.
- Nawrocki wyraził nadzieję, że Sejm przyjmie ustawę, podkreślając jej znaczenie dla przyszłości miasta i kraju.
- Dowiedz się, dlaczego prezydent nie chce być tylko "kibicem rozwoju Gdyni" i co oznacza to dla przyszłości polskiej gospodarki.
Uroczyste obchody stulecia Gdyni
Podczas jubileuszowej sesji Rady Miasta Gdynia prezydent Karol Nawrocki podkreślał historyczną i gospodarczą rolę miasta.
W swoim wystąpieniu mówił:
„Chciałem i podziękować na ręce pani prezydent, i pogratulować mieszkańcom Gdyni tego pięknego jubileuszu, z głęboką świadomością tego, jak ważna jest dzisiaj dla Polski Gdynia. [...] Dziękuję wszystkim państwu za to, że duch Gdyni jest ciągle w XXI wieku w tym wspaniałym mieście” – powiedział podczas uroczystej sesji.
Słowa prezydenta zostały przyjęte przez uczestników wydarzenia z dużym zainteresowaniem.
„Nie chcę być tylko kibicem rozwoju Gdyni”
W dalszej części wystąpienia Nawrocki odniósł się do swojej roli w rozwoju regionu.
„Chcę powiedzieć, że nie chcę być tylko kibicem rozwoju Gdyni. Chcę być z wami jako prezydent Polski. Dlatego cztery miesiące temu złożyłem do polskiego Sejmu ustawę ‘tak dla polskich portów’, w której zawarte są rozwiązania i Portu Zewnętrznego w Gdyni, i wybudowania, dokończenia inwestycji Drogi Czerwonej” – mówił.
Prezydent zaznaczył, że projekt ma wspierać strategiczne inwestycje infrastrukturalne i zwiększać konkurencyjność polskich portów.
Projekt ustawy czeka na decyzję Sejmu
Nawrocki przyznał, że liczył na szybszy finał prac parlamentarnych nad ustawą.
„To ustawa skierowana do wszystkich i miałem głęboką nadzieję, że z okazji jubileuszu stulecia Gdyni będę mógł wspólnie z przedstawicielami polskiego rządu powiedzieć, że ta ustawa przeszła przez polski parlament i zyskała podpis prezydenta. Mam nadzieję, że stanie się to na 101 urodziny” – stwierdził.
Projekt trafił wcześniej do Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie nadal czeka na dalsze procedowanie.
Porty i infrastruktura jako priorytet
Ustawa „tak dla polskich portów” ma objąć m.in.:
- rozwój Portu Zewnętrznego w Gdyni,
- dokończenie Drogi Czerwonej,
- wsparcie inwestycji logistycznych,
- wzmocnienie pozycji Polski na Bałtyku.
Zdaniem prezydenta są to projekty kluczowe dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju.
Jubileusz z politycznym akcentem
Obchody stulecia Gdyni miały uroczysty charakter, jednak wystąpienie Nawrockiego nadało im również wyraźny wymiar polityczny. Prezydent wykorzystał okazję, by przypomnieć rządowi i parlamentowi o swoim projekcie oraz potrzebie przyspieszenia prac legislacyjnych.
W najbliższych miesiącach okaże się, czy zapowiadany przełom faktycznie nastąpi przed kolejnymi urodzinami miasta.