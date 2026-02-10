Stulecie Gdyni i gorzki apel. Karol Nawrocki przypomina o kluczowej ustawie dla portów

Weronika Fakhriddinova
2026-02-10 16:55

Prezydent Karol Nawrocki wykorzystał obchody 100-lecia Gdyni, by wrócić do swojego projektu ustawy dotyczącej rozwoju polskich portów. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta mówił o znaczeniu miasta dla gospodarki kraju i zapowiedział dalsze wsparcie dla kluczowych inwestycji. Padły słowa o niespełnionych nadziejach i oczekiwaniu na decyzje parlamentu. Prezydent wyraził nadzieję, że przełom nastąpi jeszcze w najbliższych miesiącach.

  • Prezydent Karol Nawrocki wykorzystał obchody 100-lecia Gdyni, aby przypomnieć o swoim projekcie ustawy dla portów.
  • Ustawa "tak dla polskich portów" ma na celu rozwój Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz dokończenie Drogi Czerwonej.
  • Nawrocki wyraził nadzieję, że Sejm przyjmie ustawę, podkreślając jej znaczenie dla przyszłości miasta i kraju.
  • Dowiedz się, dlaczego prezydent nie chce być tylko "kibicem rozwoju Gdyni" i co oznacza to dla przyszłości polskiej gospodarki.

Uroczyste obchody stulecia Gdyni

Podczas jubileuszowej sesji Rady Miasta Gdynia prezydent Karol Nawrocki podkreślał historyczną i gospodarczą rolę miasta.

W swoim wystąpieniu mówił:

„Chciałem i podziękować na ręce pani prezydent, i pogratulować mieszkańcom Gdyni tego pięknego jubileuszu, z głęboką świadomością tego, jak ważna jest dzisiaj dla Polski Gdynia. [...] Dziękuję wszystkim państwu za to, że duch Gdyni jest ciągle w XXI wieku w tym wspaniałym mieście” – powiedział podczas uroczystej sesji.

Słowa prezydenta zostały przyjęte przez uczestników wydarzenia z dużym zainteresowaniem.

„Nie chcę być tylko kibicem rozwoju Gdyni”

W dalszej części wystąpienia Nawrocki odniósł się do swojej roli w rozwoju regionu.

„Chcę powiedzieć, że nie chcę być tylko kibicem rozwoju Gdyni. Chcę być z wami jako prezydent Polski. Dlatego cztery miesiące temu złożyłem do polskiego Sejmu ustawę ‘tak dla polskich portów’, w której zawarte są rozwiązania i Portu Zewnętrznego w Gdyni, i wybudowania, dokończenia inwestycji Drogi Czerwonej” – mówił.

Prezydent zaznaczył, że projekt ma wspierać strategiczne inwestycje infrastrukturalne i zwiększać konkurencyjność polskich portów.

Projekt ustawy czeka na decyzję Sejmu

Nawrocki przyznał, że liczył na szybszy finał prac parlamentarnych nad ustawą.

„To ustawa skierowana do wszystkich i miałem głęboką nadzieję, że z okazji jubileuszu stulecia Gdyni będę mógł wspólnie z przedstawicielami polskiego rządu powiedzieć, że ta ustawa przeszła przez polski parlament i zyskała podpis prezydenta. Mam nadzieję, że stanie się to na 101 urodziny” – stwierdził.

Projekt trafił wcześniej do Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie nadal czeka na dalsze procedowanie.

Porty i infrastruktura jako priorytet

Ustawa „tak dla polskich portów” ma objąć m.in.:

  • rozwój Portu Zewnętrznego w Gdyni,
  • dokończenie Drogi Czerwonej,
  • wsparcie inwestycji logistycznych,
  • wzmocnienie pozycji Polski na Bałtyku.

Zdaniem prezydenta są to projekty kluczowe dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju.

Jubileusz z politycznym akcentem

Obchody stulecia Gdyni miały uroczysty charakter, jednak wystąpienie Nawrockiego nadało im również wyraźny wymiar polityczny. Prezydent wykorzystał okazję, by przypomnieć rządowi i parlamentowi o swoim projekcie oraz potrzebie przyspieszenia prac legislacyjnych.

W najbliższych miesiącach okaże się, czy zapowiadany przełom faktycznie nastąpi przed kolejnymi urodzinami miasta.

