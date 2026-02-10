Prokuratura chce ENA za Zbigniewem Ziobrą. 26 zarzutów prokuratury, szczegóły śledztwa

Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry.

Były minister jest podejrzany o 26 przestępstw, w tym kierowanie grupą przestępczą i nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości.

Decyzja sądu o ENA może skutkować jego zatrzymaniem w każdym kraju UE. Sprawdź, co to oznacza dla byłego ministra.

Europejski Nakaz Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Prokuratura zaostrza kurs w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Wtorkowy poranek przyniósł przełom w jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich lat. Prokurator Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, poinformował o złożeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry, posła Prawa i Sprawiedliwości oraz byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Decyzja ta stanowi eskalację działań śledczych w sprawie domniemanych nieprawidłowości przy dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości.

Wniosek o ENA to konsekwencja wcześniejszych działań

Złożenie wniosku o ENA nie jest działaniem nagłym, lecz logiczną konsekwencją wcześniejszych kroków podjętych przez organy ścigania. Kluczowe znaczenie miały tu dwa wydarzenia z początku lutego 2025 roku:

5 lutego: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, na wniosek prokuratury, wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.

6 lutego: Wobec niemożności ustalenia miejsca pobytu podejrzanego, prokurator wszczął poszukiwania listem gończym.

Jak zaznaczył prok. Nowak, procedura ENA jest uruchamiana w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ścigana może przebywać na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wniosek prokuratury jest obecnie analizowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który jako jedyny organ jest uprawniony do wydania takiego nakazu.

Jakie zarzuty prokuratura stawia Zbigniewowi Ziobrze?

Uzasadnienie wniosku o wydanie ENA jest obszerne i szczegółowo opisuje zarzuty ciążące na byłym ministrze. Jak poinformowała prokuratura, Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie łącznie 26 przestępstw. Najpoważniejsze z nich dotyczą okresu, w którym sprawował on funkcję Ministra Sprawiedliwości i jednocześnie Prokuratora Generalnego. Według śledczych, miał on wówczas dopuścić się:

Kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała na celu popełnianie przestępstw związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej poprzez wykorzystywanie swojego stanowiska.

Wydawania podległym urzędnikom i prokuratorom poleceń noszących znamiona łamania prawa.

Bezpośredniego ingerowania w przygotowywanie ofert konkursowych w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Dopuszczania do przyznawania wielomilionowych dotacji podmiotom, które nie spełniały formalnych wymogów konkursowych.

Zarzuty te, jeśli zostaną potwierdzone w toku postępowania sądowego, mogą skutkować wieloletnią karą pozbawienia wolności.

Czym jest Europejski Nakaz Aresztowania i co oznacza w praktyce?

Europejski Nakaz Aresztowania to uproszczona, transgraniczna procedura sądowa, która zastąpiła długotrwałe i skomplikowane postępowania ekstradycyjne między państwami członkowskimi UE. Jej celem jest przekazanie osoby podejrzanej lub skazanej z jednego kraju Unii do drugiego w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary.

W praktyce, jeśli Sąd Okręgowy w Warszawie przychyli się do wniosku prokuratury, dane Zbigniewa Ziobry zostaną wprowadzone do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). Od tego momentu organy ścigania we wszystkich krajach UE będą zobowiązane do jego zatrzymania. Następnie sąd w kraju zatrzymania podejmie decyzję o przekazaniu go polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Cała procedura ENA jest obwarowana ścisłymi ramami czasowymi, co ma gwarantować jej sprawność.

