MON szykuje przywileje dla żołnierzy i ich rodzin. Kosiniak-Kamysz: Bliscy są częścią wojskowej rodziny

Karta Rodziny Mundurowej zapewni ulgi

Szykuje się prawdziwa rewolucja w polskim wojsku. Sejm zaczyna prace nad projektem ustawy, dzięki któremu ruszy system wsparcia dla tych, którzy codziennie ryzykują dla nas życie, oraz dla ich najbliższych. Chodzi o Kartę Rodziny Mundurowej – system ulg i przywilejów, w tym zniżek na zakupy i usługi cywilne (np. tańsze przejazdy komunikacją czy dostęp do lekarza bez kolejki). Z karty będzie mogło skorzystać nawet 800 tys. Polaków. Sejm już zajął się ustawą w tej sprawie.

Kolejną nowością jest Karta Rezerwisty – dla tych, którzy odbywają co najmniej 8 dni ćwiczeń rocznie. Będą w niej podobne zniżki i benefity jak w przypadku Karty Rodziny Mundurowej – mają one motywować do ćwiczeń i utrzymywania gotowości do służby ojczyźnie.

Konferencja „SAFE i co dalej…?” Portalu Obronnego. Jak program SAFE zmieni naszą obronność i przemysł?

Szef MON o znaczeniu żołnierskich rodzin

— Rodzina wojskowa to nie tylko żołnierze, ale też ich najbliżsi. Ci, którzy czekają w domu. To jedna wielka rodzina wojskowa, mająca swoje historie, emocje, poglądy i jeden wspólny mianownik: bezpieczeństwo ukochanej ojczyzny – informuje wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. – W Wojsku Polskim służy cała rodzina. Bliscy czasem ten trud ponoszą jeszcze bardziej, bo nie wiedzą do końca, co się dzieje. Często kontakt jest utrudniony z uwagi na zadania operacyjne i wtedy rodziny muszą zaufać, że wszystko skończy się dobrze. Ponoszą wielką współodpowiedzialność za to, że ich najbliżsi mogą służyć w armii. Doceniam to szczególnie. Dziękuję za to – każdemu żołnierzowi i każdej bliskiej mu osobie. Wspólnie tworzymy wielką rodzinę wojskową – dodał minister obrony narodowej.

Będzie koalicja PiS-PSL z Kosiniakiem-Kamyszem jako premierem?

15 maja - Dzień Rodziny Wojskowej

MON wdrożył już pilotażowy program wsparcia: dostęp rodzin do wojskowych obiektów sportowych i ośrodków wczasowych (tanie wakacje). Dzieci wojskowych mogą też bezpłatnie odwiedzać wojskowe muzea.

Resort przypomina również o nowym święcie. – Pamiętajcie o dacie 15 maja – to od teraz oficjalny Dzień Rodziny Wojskowej, wielkie święto całej społeczności resortu obrony narodowej, tworzonej przez żołnierzy, pracowników i ich rodziny. Docenienie żołnierzy i ich bliskich, całej wojskowej rodziny, jest niezbędne nie tylko w ten dzień, ale przez cały rok – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Inicjatywy MON mają objąć wsparciem od 800 tys. do nawet 1,2 mln Polaków.

25

„ENA za Ziobrą to kwestia dni” – wiceminister sprawiedliwości o możliwym PRZEŁOMIE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.