Radosław Sikorski uderza w RBN. Wspomniał o Lechu Kaczyńskim

Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 11 lutego, którego tematem mają być m.in. program SAFE, Rada Pokoju Donalda Trumpa oraz kontakty Włodzimierza Czarzastego ze Swietłaną Czestnych.

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w odpowiedzi na działania prezydenta Nawrockiego, poruszy na posiedzeniu RBN kwestie dotyczące przeszłości prezydenta, w tym jego wizytę w Moskwie, kontakty z pseudokibicami i pracę jako ochroniarz.

Radosław Sikorski skrytykował obecny charakter posiedzeń RBN, nazywając je "cyrkiem medialnym" i przypominając, że za prezydentury Lecha Kaczyńskiego RBN była poważnym gremium wymieniającym się najważniejszymi informacjami w wąskim gronie.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na środę 11 lutego. Zapowiedział, że tematem dyskusji będą nie tylko kwestie takie jak program SAFE czy Rada Pokoju Donalda Trumpa, ale również kontakty Włodzimierza Czarzastego ze Swietłaną Czestnych.

W odpowiedzi na te zapowiedzi, marszałek Czarzasty oświadczył, że na posiedzeniu poruszy kwestie dotyczące przeszłości prezydenta Nawrockiego. Wskazał m.in. na jego wizytę w Moskwie w 2018 roku jako prezesa IPN, kontakty z pseudokibicami oraz pracę jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu.

Komentarz Radosława Sikorskiego

Wicepremier i minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, odniósł się do zaistniałej sytuacji na platformie X. W swoim wpisie stwierdził:

- Uprzejmie przypominam, że za prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego RBN była poważnym gremium. Wymienialiśmy się najważniejszymi informacjami bez mediów, w klatce w BBN, tylko najważniejsze osoby i tylko z liderami partii. Cyrk medialny zaczął robić dopiero prezydent Duda - napisał.

Warto przypomnieć, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego to konstytucyjny organ doradczy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialny za kwestie związane z wewnętrznym i zewnętrznym bezpieczeństwem państwa. Posiedzenia RBN są zwoływane i przewodniczy im prezydent. Odbywają się one w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniach uczestniczą członkowie Rady, a także, na zaproszenie, inne osoby, w tym byli prezydenci i premierzy.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

31

Sonda Zgadzasz się z Radosławem Sikorskim? Tak Nie Nie wiem

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.