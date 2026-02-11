PiS stawia na Śliwkę. Będzie reprezentował partię na RBN ws. programu SAFE

PiS wyznacza Andrzeja Śliwkę na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Śliwka to ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i programu SAFE.

Jego obecność ma zapewnić, że głos PiS w sprawie SAFE będzie merytorycznie ugruntowany.

Dowiedz się, dlaczego to on jest kluczowy dla przyszłości bezpieczeństwa Polski.

Decyzja zapadła w związku z nieobecnością Jarosława Kaczyńskiego na najbliższym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak informował wcześniej „Super Express”, prezes PiS po raz pierwszy od lat nie weźmie udziału w obradach ze względu na stan zdrowia, co wymusiło wskazanie jego reprezentanta. >>> Po raz pierwszy Kaczyński opuści posiedzenie RBN! Kto go zastąpi? Cztery nazwiska w grze <<<

W kuluarach polityki aż huczy od spekulacji. Prawo i Sprawiedliwość, partia znana z dbałości o strategiczne obszary bezpieczeństwa, ogłosiła swojego reprezentanta na najbliższe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wybór padł na Andrzeja Śliwkę, postać, która w ugrupowaniu uchodzi za prawdziwego eksperta w kwestiach związanych z programem SAFE. W partii podkreśla się, że za tą decyzją stoją przede wszystkim względy merytoryczne.

Dlaczego PiS stawia na Andrzeja Śliwkę?

Decyzja o wysłaniu Andrzeja Śliwki na tak ważne forum nie jest przypadkowa. W kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości podkreśla się jego niezwykłą wiedzę i zaangażowanie w tematykę bezpieczeństwa. Śliwka od miesięcy intensywnie zajmuje się kwestiami finansowania i koordynacji strategicznych programów państwowych, a w szczególności programu SAFE.

Polityk nie tylko posiada szczegółową wiedzę na temat tego projektu, ale także aktywnie uczestniczył w pracach nad jego wdrażaniem. Jest w stałym kontakcie z czołowymi ekspertami ds. bezpieczeństwa i regularnie zabiera głos w tej sprawie na forum Sejmu. To sprawia, że jest postrzegany jako osoba najlepiej przygotowana do reprezentowania stanowiska partii na RBN. Jego obecność ma zagwarantować, że głos PiS w sprawie SAFE będzie nie tylko słyszalny, ale i merytorycznie ugruntowany.

Program SAFE. Co jest na szali?

Program SAFE, choć często pomijany w medialnym zgiełku, jest jednym z filarów polskiego systemu bezpieczeństwa. Nadchodzące posiedzenie RBN ma skupić się na kluczowych aspektach jego realizacji. W trakcie posiedzenia mają zostać omówione kwestie finansowania programu, harmonogramu jego realizacji oraz współpracy z partnerami zagranicznymi. Dyskusja dotyczyć będzie także wpływu SAFE na długofalowe bezpieczeństwo Polski.

RBN w cieniu politycznych napięć

Nadchodzące posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbywa się w wyjątkowo napiętej atmosferze politycznej. Wzmożone spory dotyczące polityki bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych Polski sprawiają, że każde słowo i każda decyzja mają dziś podwójne znaczenie.

Obecność Andrzeja Śliwki na RBN jest interpretowana jako jasny sygnał ze strony PiS. Partia nie zamierza rezygnować z aktywnego udziału w kształtowaniu strategicznych kierunków dla kraju. To demonstracja siły i determinacji, by wnieść swój wkład w najważniejsze debaty dotyczące przyszłości Polski. Według naszych informacji temat programu SAFE ma być jednym z kluczowych punktów środowych obrad.

Poniżej galeria zdjęć: PiS rusza na wyjazdowe posiedzenie

56

Biedrzycka Expressem | 2026 02 10 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.