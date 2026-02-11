PiS stawia na Śliwkę. Będzie reprezentował partię na RBN ws. programu SAFE

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
Marek Balawajder
2026-02-11 9:20

Jak ustalił Super Express, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, że na najbliższym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego partię będzie reprezentował Andrzej Śliwka. W kierownictwie PiS podkreśla się, że to jeden z najlepiej zorientowanych polityków w sprawach programu SAFE, dlatego będzie kluczowym głosem ugrupowania podczas obrad.

Andrzej Śliwka

i

Autor: Prusinowski
  • PiS wyznacza Andrzeja Śliwkę na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
  • Śliwka to ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i programu SAFE.
  • Jego obecność ma zapewnić, że głos PiS w sprawie SAFE będzie merytorycznie ugruntowany.
  • Dowiedz się, dlaczego to on jest kluczowy dla przyszłości bezpieczeństwa Polski.

Decyzja zapadła w związku z nieobecnością Jarosława Kaczyńskiego na najbliższym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak informował wcześniej „Super Express”, prezes PiS po raz pierwszy od lat nie weźmie udziału w obradach ze względu na stan zdrowia, co wymusiło wskazanie jego reprezentanta. >>> Po raz pierwszy Kaczyński opuści posiedzenie RBN! Kto go zastąpi? Cztery nazwiska w grze <<<

W kuluarach polityki aż huczy od spekulacji. Prawo i Sprawiedliwość, partia znana z dbałości o strategiczne obszary bezpieczeństwa, ogłosiła swojego reprezentanta na najbliższe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wybór padł na Andrzeja Śliwkę, postać, która w ugrupowaniu uchodzi za prawdziwego eksperta w kwestiach związanych z programem SAFE. W partii podkreśla się, że za tą decyzją stoją przede wszystkim względy merytoryczne.

Dlaczego PiS stawia na Andrzeja Śliwkę?

Decyzja o wysłaniu Andrzeja Śliwki na tak ważne forum nie jest przypadkowa. W kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości podkreśla się jego niezwykłą wiedzę i zaangażowanie w tematykę bezpieczeństwa. Śliwka od miesięcy intensywnie zajmuje się kwestiami finansowania i koordynacji strategicznych programów państwowych, a w szczególności programu SAFE.

Polityk nie tylko posiada szczegółową wiedzę na temat tego projektu, ale także aktywnie uczestniczył w pracach nad jego wdrażaniem. Jest w stałym kontakcie z czołowymi ekspertami ds. bezpieczeństwa i regularnie zabiera głos w tej sprawie na forum Sejmu. To sprawia, że jest postrzegany jako osoba najlepiej przygotowana do reprezentowania stanowiska partii na RBN. Jego obecność ma zagwarantować, że głos PiS w sprawie SAFE będzie nie tylko słyszalny, ale i merytorycznie ugruntowany.

Program SAFE. Co jest na szali?

Program SAFE, choć często pomijany w medialnym zgiełku, jest jednym z filarów polskiego systemu bezpieczeństwa. Nadchodzące posiedzenie RBN ma skupić się na kluczowych aspektach jego realizacji. W trakcie posiedzenia mają zostać omówione kwestie finansowania programu, harmonogramu jego realizacji oraz współpracy z partnerami zagranicznymi. Dyskusja dotyczyć będzie także wpływu SAFE na długofalowe bezpieczeństwo Polski.

RBN w cieniu politycznych napięć

Nadchodzące posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego odbywa się w wyjątkowo napiętej atmosferze politycznej. Wzmożone spory dotyczące polityki bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych Polski sprawiają, że każde słowo i każda decyzja mają dziś podwójne znaczenie.

Obecność Andrzeja Śliwki na RBN jest interpretowana jako jasny sygnał ze strony PiS. Partia nie zamierza rezygnować z aktywnego udziału w kształtowaniu strategicznych kierunków dla kraju. To demonstracja siły i determinacji, by wnieść swój wkład w najważniejsze debaty dotyczące przyszłości Polski. Według naszych informacji temat programu SAFE ma być jednym z kluczowych punktów środowych obrad.

Poniżej galeria zdjęć: PiS rusza na wyjazdowe posiedzenie

Polityka SE Google News
PiS rusza na wyjazdowe posiedzenie
Galeria zdjęć 56
Biedrzycka Expressem | 2026 02 10
Sonda
Czy PiS dobrze wybrał swojego reprezentanta na RBN?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAFE