Po raz pierwszy Kaczyński opuści posiedzenie RBN! Kto go zastąpi? Cztery nazwiska w grze

Nieobecność Jarosława Kaczyńskiego na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) po raz pierwszy od lat.

Powody nieobecności związane są z niedawnym pobytem prezesa PiS w szpitalu i zaleceniami lekarskimi.

W PiS trwa dyskusja na temat tego, kto zastąpi Kaczyńskiego na posiedzeniu RBN.

Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego ma być omówiony program SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju i wyjaśnienie "wschodnich kontaktów" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Na środowym posiedzeniu RBN w Pałacu Prezydenckim omówione będą kwestie związane z realizacją programu SAFE, zaproszeniem Polski do Rady Pokoju, a także wyjaśnieniem "wschodnich kontaktów" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Standardowo w składzie - rady oprócz prezydenta, marszałków i ministrów - znajdują się szefowie klubów parlamentarnych oraz szefowie najważniejszych partii w Polsce. Jak dowiedział się "Super Express", tym razem nie będzie na niej Jarosława Kaczyńskiego - po raz pierwszy od czasu, gdy zaczął się pojawiać w jej składzie.

Nie znamy dokładnie powodów nieobecności prezesa PiS, ale przypuszczamy, że ma to związek z jego niedawnym pobytem w szpitalu. Przypomnijmy, że w piątek 6 lutego Jarosław Kaczyński wyszedł ze szpitala, w którym przebywał w związku z przebytą chorobą.

- Zgodnie z zaleceniami lekarskimi pozostanie [Jarosław Kaczyński - dop. red.] jeszcze przez najbliższe dni w domu. Pomimo ostatnich dolegliwości nasz lider na bieżąco koordynował wszystkie działania PiS, nie inaczej będzie i teraz. Pracujemy dla Polski! - pisał 6 lutego rzecznik PiS Rafał Bochenek w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego po raz pierwszy została zwołana przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 1998 roku. Wówczas w składzie nie było Jarosława Kaczyńskiego (tak jak i przy drugiej kadencji Kwaśniewskiego), ale wtedy Prawo i Sprawiedliwość nie istniało, a Jarosław Kaczyński był senatorem Porozumienia Centrum.

Jednak od prezydentury Lecha Kaczyńskiego, Jarosław Kaczyński był praktycznie zawsze obecny na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Wszystko wskazuje, że na środowym posiedzeniu po raz pierwszy ktoś będzie musiał zastąpić prezesa PiS.

Kto zastąpi Jarosława Kaczyńskiego na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego?

Udział w posiedzeniu RBN na pewno weźmie Mariusz Błaszczak - nie będzie on jednak zastępował prezesa partii. Jego obecność wynika z piastowanego stanowiska szefa klubu parlamentarnego PiS.

Jak dowiedział się "Super Express", w miejscu Jarosława Kaczyńskiego pojawi się jeden polityk Prawa i Sprawiedliwości, ale w partii trwa jeszcze dyskusja, kto przyjdzie w imieniu prezesa. Na liście przewijają się cztery nazwiska, ale te również pozostają owiane tajemnicą.

