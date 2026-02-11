Węgry blokują Europejski Nakaz Aresztowania Ziobry. Joński: PE nie może tego zostawić

2026-02-11 5:15

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego (PETI) zajmie się w drugiej połowie lutego petycją dotyczącą blokowania przez Węgry wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec polskich polityków PiS: Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry. - Państwo członkowskie Unii Europejskiej robi z siebie bezpieczną przystań dla ludzi, wobec których prokuratura mówi o dziesiątkach zarzutów i zorganizowanej przestępczości. Muszą być konsekwencje – powiedział „Super Expressowi” europoseł KO Dariusz Joński.

Węgry nie wykonują ENA

Parlament Europejski zajmie się sprawami Romanowskiego oraz Ziobry, czyli polityków, wobec których polska prokuratura formułuje skrajnie poważne zarzuty dotyczące zorganizowanej przestępczości, korupcji i systemowego nadużywania władzy.

- W sprawie Romanowskiego zarzuty obejmują m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużycia finansowe i przekroczenie uprawnień przy zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku polski sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu i wydał Europejski Nakaz Aresztowania. Jednocześnie prokuratura mówi o 26 zarzutach wobec Zbigniewa Ziobry, w tym o udziale i kierowaniu zorganizowaną grupą przestępczą — czynach zagrożonych karą do 25 lat więzienia – przypomina europoseł KO Dariusz Joński. - Sąd wyraził zgodę na areszt, jest list gończy. Europejski nakaz aresztowania to kwestia czasu – dodaje polityk KO.

Mimo tego Węgry udzieliły im ochrony blokując wykonanie Nakazu Aresztowania, a także zapewniły polityczny parasol ochronny. - To otwarte uderzenie w fundamenty współpracy sądowej w Unii Europejskiej i jawne podważanie zasady wzajemnego uznawania decyzji sądów – uważa Joński, który jest zdania, że w tej sytuacji Parlament Europejski nie może udawać, że nic się nie dzieje.

Prokuratura chce ENA za Zbigniewem Ziobrą. 26 zarzutów prokuratury, szczegóły śledztwa

"Członek UE przystanią dla ludzi z zarzutami"

PE ma obowiązek: zbadać, czy Węgry systemowo sabotują Europejski Nakaz Aresztowania, wezwać władze węgierskie do natychmiastowego przekazania Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobro Polsce, postawić na forum UE pytanie o nadużywanie azylu i ochrony politycznej jako narzędzia do blokowania odpowiedzialności karnej.

- Państwo członkowskie Unii Europejskiej robi z siebie bezpieczną przystań dla ludzi, wobec których prokuratura mówi o dziesiątkach zarzutów i zorganizowanej przestępczości. Muszą być konsekwencje – twierdzi Dariusz Joński. - Politycy PiS próbowali sabotować prace Komisji Petycji poprzez łamanie obowiązujących norm w PE ale ponieśli klęskę – mówi polityk.

Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą – czyny zagrożone karą do 25 lat pozbawienia wolności.

