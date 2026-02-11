Marka Nowrocky pod lupą. Karol Nawrocki odpowiada na pytania. „Zgodnie z uprawnieniami”

Marka Nowrocky zyskała popularność dzięki prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który regularnie pojawiał się w jej ubraniach, m.in. podczas spotkań sportowych.

Za marką stoi prywatna spółka, której znak towarowy zarejestrowała siostra prezydenta, Nina Nawrocka, co budzi pytania o konflikt interesów.

Mimo braku formalnych powiązań, prezydent nieoficjalnie promuje markę, a firma wykorzystywała zdjęcia z Kancelarii Prezydenta.

Sprawdź, dlaczego granica między prywatnym biznesem a wizerunkiem głowy państwa jest tak trudna do określenia.

Skąd wzięła się popularność marki Nowrocky?

Historia zaczyna się jak wiele innych w świecie mody – od dobrej promocji. Tyle że w tym przypadku twarzą kampanii, choć nieoficjalnie, stał się sam prezydent. Ubrania z biało-czerwonym logo marki Nowrocky można było dostrzec u Karola Nawrockiego podczas ważnych wydarzeń m.in. w wiosce olimpijskiej w Mediolanie, na trybunach w Zakopanem, w mniej formalnych sytuacjach.

Rodzinne powiązania i prywatna spółka. Kto stoi za Nowrocky?

Efekt był natychmiastowy. Marka, która powstała zaledwie kilka miesięcy wcześniej, pod koniec 2025 roku, zyskała rozgłos, o jakim inne start-upy mogą tylko marzyć. Szybko jednak okazało się, że to nie przypadek. Dziennikarze ustalili, że znak towarowy Nowrocky należy do Niny Nawrockiej, siostry prezydenta, a sprzedażą zajmuje się dedykowana spółka. W tym momencie pytania o zwykłą sympatię do nowej marki zamieniły się w pytania o etykę

Pałac Prezydencki od początku próbował zdystansować się od sprawy. W oficjalnych komunikatach podkreślano, że Kancelaria Prezydenta nie ma z firmą „żadnych relacji biznesowych”. Tyle że publiczne gesty prezydenta mówiły co innego. Ta sprzeczność sprawiła, że tematem na poważnie zajęli się dziennikarze Wirtualnej Polski, którzy postanowili zapytać u źródła, czyli w samej spółce.

Kontrowersje wokół wizerunku prezydenta. Spółka odpowiada na pytania mediów

Dziennikarze Wirtualnej Polski, dążąc do wyjaśnienia sprawy, zwrócili się do zarządu spółki Nowrocky z serią pytań. Dotyczyły one przede wszystkim podstaw prawnych do komercyjnego wykorzystywania wizerunku prezydenta oraz materiałów fotograficznych Kancelarii Prezydenta RP. Odpowiedź nadeszła w formie oficjalnego pisma.

„Inicjatywa prywatna” – oficjalne stanowisko zarządu

Prezes spółki Nowrocky, Maciej Bartasun, w nadesłanym oświadczeniu zapewnił, że działalność firmy ma charakter wyłącznie prywatny. Podkreślił, że spółka nie posiada formalnej autoryzacji prezydenta, a między nią a Kancelarią Prezydenta nie istnieją żadne powiązania finansowe ani marketingowe. W piśmie zaznaczono również, że sam prezydent nie uczestniczy w działalności handlowej marki i nie czerpie z niej jakichkolwiek korzyści majątkowych.

Wykorzystanie logo „zgodnie z uprawnieniami”

W oświadczeniu zarządu znalazło się kluczowe, choć nie do końca precyzyjne sformułowanie, że „oznaczenia słowno-graficzne są używane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanymi uprawnieniami”. W praktyce oznacza to, że spółka opiera swoją działalność na prawach do zarejestrowanego znaku towarowego, którego właścicielem jest siostra prezydenta. Szczegóły umowy licencyjnej lub innych zasad współpracy w tym zakresie nie zostały jednak ujawnione.

Spór o zdjęcia z Kancelarii Prezydenta

Największe kontrowersje prawne wzbudziło wykorzystywanie w mediach społecznościowych spółki zdjęć, których autorem jest oficjalny fotograf Kancelarii Prezydenta RP. Zarząd Nowrocky stał na stanowisku, że materiały publikowane w oficjalnych serwisach KPRP, jako domena publiczna, mogą być swobodnie wykorzystywane przez obywateli, niezależnie od celu. Jest to jednak interpretacja, która budzi poważne wątpliwości prawników. W reakcji na medialne zainteresowanie i pytania o podstawę prawną, firma podjęła konkretne kroki:

usunęła sporne zdjęcia ze swoich profili w mediach społecznościowych,

zapowiedziała, że rozważy wystąpienie do Kancelarii Prezydenta o formalną zgodę na ich wykorzystanie w przyszłości.

Działania te można interpretować jako próbę ograniczenia ryzyka prawnego i wizerunkowego.

Wizerunek głowy państwa a biznes – gdzie leży granica?

Sprawa marki Nowrocky jest podręcznikowym przykładem, jak cienka i nieostra bywa granica między prywatną inicjatywą gospodarczą a czerpaniem korzyści z prestiżu najwyższego urzędu w państwie. Formalnie wszystko wydaje się w porządku, ponieważ nie zawarto żadnych umów, nie istnieją powiązania finansowe, ani nie ma oficjalnej współpracy marketingowej. Jednak warto zwrócić uwagę, że to publiczne występy prezydenta w ubraniach marki, której znak towarowy należy do jego siostry, realnie i bezkosztowo budują jej rozpoznawalność oraz wartość rynkową. To forma promocji, na którą inne firmy musiałyby przeznaczyć ogromne budżety. I właśnie to jest zadrą w oku wielu obserwatorów życia politycznego.

Co dalej z marką Nowrocky?

Zarząd spółki deklaruje otwartość na dalsze wyjaśnienia i gotowość do uregulowania współpracy z Kancelarią Prezydenta, jeśli okaże się to konieczne. Na razie firma kontynuuje działalność, starając się uporządkować zasady swojej promocji. Dla opinii publicznej pozostaje jednak otwarte pytanie, czy tego typu inicjatywy, łączące rodzinne interesy z wizerunkiem osób pełniących najwyższe funkcje państwowe, nie powinny być w przyszłości objęte znacznie bardziej precyzyjnymi i transparentnymi regulacjami.

