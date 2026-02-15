Zdumiewające słowa Scheuring-Wielgus. Stanowski grzmi o nowym Smoleńsku. „Idiotka”

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-02-15 14:47

Awantura po słowach, jakie padły na antenie Radia Zet. W niedzielnym programie „7. dzień tygodnia” tematem gorącej dyskusji była kwestia sporu między Pałacem Prezydenckim a marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Joanna Scheuring-Wielgus odniosła się do sprawy w kontrowersyjny sposób. – Co za idiotka – skomentował po programie Krzysztof Stanowski. O co poszło?

Autor: Art Service, Hojny Artur / Super Express

Oburzenie prawicowych komentatorów wywołała wymiana zdań między Scheuring-Wielgus a posłem Pawłem Sałkiem z PiS. Dyskusja toczyła się wokół kontrowersji, jakie od wielu dni budzą rzekome kontakty marszałka Czarzastego z Rosjanką powiązaną z putinowskim biznesem. Włodzimierz Czarzasty nadal nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa. To oficjalny formularz wypełniany przez osoby ubiegające się o dostęp do informacji niejawnych. Na jego podstawie służby prześwietlają kontakty zainteresowanej osoby. 

⁠– Mamy sytuację taką, że gdyby coś się stało pierwszej osobie w państwie, to marszałek Czarzasty pełniłby funkcję prezydenta. Już w polskiej historii mieliśmy taką sytuację – zauważył w niedzielę na antenie Radia Zet poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Sałek. – I to byłby wspaniały finał – wypaliła Joanna Scheuring-Wielgus. Jej słowa wywołały zdumienie.

Po emisji programu słowa posłanki skomentował w krótkim felietonie Krzysztof Stanowski. – Czy Joanna Scheuring-Wielgus wyczekuje nowego Smoleńska? Bo przecież do tego nawiązał Paweł Sałek, mówiąc, że taka sytuacja miała miejsce w polskiej historii – oburzył się szef Kanału Zero. – To naprawdę nie moja wina, że z pełną powagą mam prawo zadać pytanie: czy Joanna Scheuring-Wielgus życzy śmierci polskiemu prezydentowi? – kontynuował.

Oburzenie na prawicy po słowach Scheuring-Wielgus

Stanowski porównał te słowa do słynnego komentarza pod adresem Jerzego Owsiaka „giń człowieku”, za które internautka usłyszała wyrok. Dalej nazwał posłankę Lewicy „kretynką”, a na platformie X opublikował fragment programu, w którym padły kontrowersyjne słowa. – Co za idiotka – napisał Stanowski. Oburzenie wyraziło też wielu prawicowych dziennikarzy, polityków i komentatorów, m.in. mec. Bartosz Lewandowski i poseł PiS Paweł Jabłoński. – Mentalność sowiecka – skwitował na X Jabłoński.

