Sikorski starł się z czeskim ministrem. Jego rodacy nie mają dla niego litości! "Kompromitacja"

Radosław Sikorski wdał się w polemikę ze swoim czeskim odpowiednikiem na konferencji w Monachium.

Czeska opozycja i komentatorzy są zgodni - to nasz rodak wypadł zdecydowanie lepiej.

Zobaczcie, o co m.in. spierali się Sikorski i Macinka.

Sikorski polemizuje z Marcinką

Podczas debaty o relacjach transatlantyckich i przyszłości Unii Europejskiej, w ramach 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, wicepremier i minister spraw zagranicznych Polski, Radosław Sikorski, aktywnie komentował wypowiedzi czeskiego ministra spraw zagranicznych, Petra Macinki. Punktem spornym stała się m.in. opinia Czecha, który poddał w wątpliwość pełną demokratyczną legitymację instytucji unijnych. Argumentował, że choć kraje członkowskie są demokratyczne, obywatele nie mają bezpośredniego wpływu na wszystkie decyzje podejmowane w Brukseli. Podkreślił też wagę suwerenności państw narodowych i wyraził obawy związane z dalszym przekazywaniem uprawnień do centralnych struktur UE.

Sikorski zdecydowanie odrzucił to stanowisko. Zaznaczył, że Unia Europejska bazuje na demokratycznie wybranych rządach i parlamentach państw członkowskich, a jej instytucje działają w oparciu o mandaty uzyskane w wyborach krajowych oraz do Parlamentu Europejskiego. Podkreślił, że kwestionowanie demokratycznego charakteru UE jest bezzasadne i ignoruje istniejące mechanizmy kontroli politycznej na poziomie europejskim.

Macinka krytykował też przyklejanie łatki faszystów przeciwnikom politycznym. Sikorski odparł, że w Europie są faszyści i że wbrew słowom szefa czeskiej dyplomacji nie jest to problem, który skończył się 70-80 lat temu.

The Czech and Polish foreign ministers are going at it. Remarkable exchange at the Munich Security Conference.Macinka: “We should not label people fascist or nazist.”Sikorski: “There are fascist out there, including in Europe.”Macinka: “There may be.” pic.twitter.com/IuLivss3GM— Alex Asgari (@AlexAsgari) February 14, 2026

Reakcja Czechów

Wypowiedzi Petra Macinki spotkały się z dużą krytyką w jego kraju, zwłaszcza ze strony polityków opozycji. Przewodniczący Obywatelskiej Partii Demokratycznej Martin Kupka stwierdził, że szef MSZ mówił "bzdury". - Taki minister nie powinien zajmować się polityką międzynarodową - stwierdził. - Oczywiście, można dyskutować z kolegami na forach światowych. Ale trzeba mieć argumenty. To kiepska wizytówka (...) dla całych Czech - skomentował natomiast przewodniczący partii Burmistrzowie i Niezależni Vít Rakušan.

- Wkrótce złożę interpelację do premiera Andreja Babiša zatytułowaną: 'Minister spraw zagranicznych Petr Macinka powinien siedzieć w domu i się nie ośmieszać' - stwierdził wiceprzewodniczący partii TOP 09 Marek Ženíšek. - Minister spraw zagranicznych Macinka pamiętał, że jest ministrem spraw zagranicznych, i że nie powinien w związku z tym robić zamieszania i kompromitować się tylko w kraju, ale i za granicą - napisał z kolei były ambasador Czech przy Unii Europejskiej i były komisarz europejski Pavel Telička. Czeski komisarz Jozef Síkela dodał natomiast:

Dziękuję Radosławowi Sikorskiemu za cierpliwość w obalaniu antyunijnych bzdur dezinformacyjnych, nawet gdy rozpowszechniają je koledzy z innych krajów UE

