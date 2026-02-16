Problemy posła z Polski 2050! Został skazany za zniesławienie

2026-02-16 14:07

Bartosz Romowicz został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Krośnie za zniesławienie i znieważanie. Jak informuje Business Insider, Romowicz w 2022 r., jako burmistrz Ustrzyk Dolnych (w latach 2014-2023) nazwał radną miejską Annę B. „osobą perfidną i chorą na punkcie oskarżonego”, a także pomówił ją o to, że go "stalkuje i ma obsesję na jego punkcie oraz że od dwóch lat zieje do niego jadem".

Bartosz Romowicz polityk Polski 2050 i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego tej partii, został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Krośnie za zniesławienie i znieważanie. Sąd uniewinnił polityka z drugiego oskarżenia - o zniesławienie syna radnej miejskiej Anny B. Romowicz ma zapłacić 2,5 tys. zł grzywny, nawiązkę w kwocie 2 tys. zł na rzecz Anny B. oraz nawiązkę w wysokości 300 zł na rzecz Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego. Sąd obciążył go także kosztami sądowymi.

Kim jest Bartosz Romowicz? 

Z wykształcenia prawnik i ekonomista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na obu kierunkach. Ukończył studia doktoranckie na tej uczelni na kierunku prawo. Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w latach 2026 - 2023. Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse, gdzie obronił pracę dyplomową o roli skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego.

Posiada tytuł zawodowy Master of Business Administration (MBA). Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od grudnia 2014 r. do października 2024 r. burmistrz Ustrzyk Dolnych. 15 października 2023 r. wybrany na posła.  

