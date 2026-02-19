Karol Nawrocki znów wetuje! Tym razem nie podpisał ustawy o KRS i "aktywnym rolniku"

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) i ustawę "Aktywny Rolnik".

Weto wobec KRS uzasadnione jest obawami o podziały w środowisku sędziowskim i wpływ polityczny na obsadę stanowisk.

Ustawa "Aktywny Rolnik" została odrzucona ze względu na faworyzowanie dużych podmiotów kosztem rodzinnych gospodarstw.

Prezydent podpisał ustawy o cyberbezpieczeństwie i pomocy obywatelom Ukrainy, podkreślając poprawę zasad w tej ostatniej.

Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Pierwszą z odrzuconych regulacji jest ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent uznał ją za niezgodną z Konstytucją i niebezpieczną dla polskiego systemu prawnego. Głównym zarzutem wobec ustawy jest próba wprowadzenia podziałów w środowisku sędziowskim oraz ryzyko politycznego wpływu na obsadę stanowisk sędziowskich. Nawrocki stanowczo sprzeciwił się kategoryzowaniu sędziów, stwierdzając:

- W polskim porządku prawnym nie ma żadnych neo ani paleosędziów. To, czy ktoś jest sędzią, wynika z konstytucji i ustaw - mówił Karol Nawrocki.

Według Prezydenta, nowa regulacja mogłaby doprowadzić do powszechnego podważania statusu sędziów, a w konsekwencji do masowego wzruszania zapadłych już wyroków, co uderzyłoby w miliony Polaków oczekujących pewności prawnej. Wskazał, że: „Wyrok sądu musi być jak granitowy filar trwały i pewny”. Nawrocki zarzucił autorom projektu, że został on przygotowany „na kolanie” i zamiast przywracać praworządność, wprowadza „nowy etap chaosu”. W odpowiedzi na ten stan rzeczy, zapowiedział złożenie własnego projektu ustawy opartego na bezstronności i niepodważalności orzeczeń, a w ostateczności dopuszcza możliwość przeprowadzenia referendum.

Zdaniem Nawrockiego ustawa "Aktywny Rolnik" to zagrożenie dla gospodarstw rodzinnych

Drugim dokumentem, który spotkał się z wetem, jest ustawa o nazwie „Aktywny Rolnik”. Prezydent ocenił, że pod pozytywnym hasłem kryją się szkodliwe zmiany, które faworyzują wielkie podmioty kosztem tradycyjnych, rodzinnych gospodarstw. Przywołał przy tym artykuł 23 Konstytucji, stanowiący o tym, że to gospodarstwo rodzinne jest podstawą ustroju rolnego państwa.

Zdaniem Karola Nawrockiego głównym problemem ustawy jest nałożenie na rolników skomplikowanych obowiązków biurokratycznych w celu udowodnienia ich aktywności, co – w przypadku niedopełnienia formalności – grozi utratą dopłat bezpośrednich. Może to prowadzić do upadku mniejszych gospodarstw i przejmowania ich ziemi przez wielkie przedsiębiorstwa rolne.

- Czy rolnik pracujący od świtu do nocy staje się nieaktywny, bo nie generuje odpowiedniej liczby faktur? Czy rodzinne gospodarstwo ma być przekształcone w biuro rachunkowe? - mówił Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że państwo musi stać po stronie tych, którzy „żywią naród”, a nie po stronie nastawionych wyłącznie na zysk korporacji.

Nawrocki podpisał dwie inne ustawy o cyberbezpieczeństwie i pomocy obywatelom Ukrainy

Choć Prezydent odrzucił wspomniane ustawy, poinformował jednocześnie o podpisaniu przepisów dotyczących krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zmian w pomocy obywatelom Ukrainy. Podkreślił, że w tym drugim przypadku jego wcześniejszy opór i presja zmusiły rząd do poprawy projektu i wprowadzenia bardziej sprawiedliwych zasad, powiązanych z pracą i obowiązkiem szkolnym przez dzieci.

