Kaczyński mówi „nie” dla Brauna, a Polacy? Sondaż ujawnia potężny kryzys zaufania

Obietnica Kaczyńskiego w sprawie Brauna. Polacy wydali wyrok w nowym sondażu

Polska scena polityczna od miesięcy żyje pytaniem o potencjalne sojusze, które mogłyby w przyszłości dać władzę. Jednym z najgorętszych tematów jest ewentualna koalicja Prawa i Sprawiedliwości z radykalnym skrzydłem Konfederacji, reprezentowanym przez Grzegorza Brauna. Jarosław Kaczyński wielokrotnie stawiał twardą granicę, odcinając się od kontrowersyjnego polityka. Jednak najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że wyborcy podchodzą do tych zapewnień z ogromną rezerwą.

Czerwona linia, w którą nikt nie wierzy? Sondaż bezlitosny dla prezesa PiS

Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 13-15 lutego 2026 roku płynie jednoznaczny wniosek, Polacy nie wierzą w trwałość deklaracji prezesa PiS. Na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem prezes PiS Jarosław Kaczyński dotrzyma obietnicy w sprawie Grzegorza Brauna?” odpowiedzi rysują obraz powszechnego sceptycyzmu.

Wyniki badania są druzgocące dla wiarygodności lidera Zjednoczonej Prawicy. Łącznie aż 66,1 proc. respondentów uważa, że Jarosław Kaczyński nie dotrzyma obietnicy. W tej grupie 34,3 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”, a 31,8 proc. „raczej nie”. Wiarę w zapewnienia prezesa PiS deklaruje zaledwie 16,1 proc. badanych. Co istotne, tylko 2,5 proc. ankietowanych jest o tym „zdecydowanie” przekonanych. Znacząca grupa, bo aż 17,8 proc. Polaków, nie ma zdania w tej kwestii, co może świadczyć o poczuciu nieprzewidywalności polskiej polityki.

Tak duży odsetek negatywnych odpowiedzi wskazuje, że w percepcji społecznej polityczny pragmatyzm i arytmetyka sejmowa mogą w kluczowym momencie wziąć górę nad ideologicznymi deklaracjami.

Obietnica Kaczyńskiego a twarda arytmetyka wyborcza

Kontekst dla tych wyników jest niezwykle ważny. Jarosław Kaczyński w publicznych wypowiedziach nie szczędził ostrych słów pod adresem ugrupowania Grzegorza Brauna. Prezes PiS mówił niedawno o Konfederacji Korony Polskiej jako o partii „całkowicie niepoważnej”, wspominając o „jaszczurach”, a także oskarżając jej środowisko o powiązania z Rosją. „Ludzie związani z Rosją, prorosyjscy, proputinowscy, ludzie, gdzie z równowagą psychiczną jest może jakiś kłopot” – tak kategorycznie oceniał potencjalnych sojuszników.

Mimo tak ostrej retoryki, obietnica Kaczyńskiego w sprawie Brauna jest stale testowana przez realia polityczne. W sytuacji, w której do stworzenia rządu mogłoby zabraknąć kilku głosów, presja na złamanie danego słowa mogłaby okazać się ogromna. To właśnie ten dysonans między stanowczym „nie” a potencjalną polityczną koniecznością jest źródłem braku zaufania wyborców.

Pęknięcie nawet we własnym obozie. Jak głosują wyborcy?

Szczegółowa analiza odpowiedzi w podziale na elektoraty pokazuje, jak głęboko zakorzeniony jest sceptycyzm wobec słów Jarosława Kaczyńskiego. Wśród zwolenników obecnej koalicji rządzącej brak wiary w obietnicę prezesa PiS jest niemal absolutny. Aż 81 proc. wyborców tej grupy jest przekonanych, że słowo dane w sprawie Brauna zostanie złamane. To wynik, który nie dziwi. Polityczni przeciwnicy z natury cechują się ograniczonym zaufaniem do deklaracji liderów opozycji.

Zaskakujący brak zaufania wśród zwolenników opozycji

Prawdziwym wstrząsem są jednak wyniki w grupie wyborców PiS i Konfederacji. Okazuje się, że nawet w tym obozie wiara w obietnicę Kaczyńskiego jest mniejszościowa. Ufa mu zaledwie 26 proc. zwolenników opozycji. Znacznie więcej, bo aż 47 proc., spodziewa się, że dla zdobycia władzy prezes PiS dogada się z Braunem. Co więcej, potężna grupa 27 proc. wyborców opozycyjnych w ogóle nie potrafi przewidzieć jego ruchu.

Oznacza to, że nawet własny i potencjalny elektorat postrzega Jarosława Kaczyńskiego jako pragmatyka, dla którego ostatecznym celem jest władza, a nie dotrzymywanie ideologicznych deklaracji. Podobny trend widać w grupie „pozostałych wyborców”, gdzie w trwałość obietnicy nie wierzy 76 proc. ankietowanych.

Co oznacza kryzys zaufania dla Jarosława Kaczyńskiego?

Wyniki sondażu United Surveys to coś więcej niż tylko ocena jednej, konkretnej deklaracji. To świadectwo szerszego problemu, czyli dylematu wiarygodności, z którym mierzy się lider Prawa i Sprawiedliwości. Wyborcy, nauczeni doświadczeniami minionych lat, wydają się przyjmować, że w polityce słowa mają mniejszą wagę niż matematyka sejmowa i chęć przejęcia sterów w państwie.

Dla Jarosława Kaczyńskiego to sygnał, że jego kategoryczne zapewnienia nie są już traktowane jako ostateczne i niepodważalne. Ostatecznie, choć przyszłość polityczna pozostaje niewiadomą, ocena społeczna jest jasna: Polacy są przygotowani na scenariusz, w którym polityczna gra o tron okaże się ważniejsza niż publicznie składane obietnice.

