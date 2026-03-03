Pilna narada w Ministerstwie Obrony Narodowej. Siemoniak wydał komunikat

Odbyło się posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego, poświęcone sytuacji na Bliskim Wschodzie i bezpieczeństwu polskich żołnierzy i obywateli w regionie.

Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu polskich żołnierzy i obywateli w regionie konfliktu. Dotychczas nie odnotowano informacji o Polakach poszkodowanych w wyniku konfliktu.

MSZ zaleca pozostanie na miejscu nad Zatoką Perską ze względu na ryzyko. Placówki dyplomatyczne pracowały w trybie kryzysowym. Zaapelowano do Polaków o sprawdzenie rejestracji w systemie Odyseusz.

Posiedzenie, zaplanowane 3 marca na godzinę 8:00, było szeroko zakrojone. Wzięli w nim udział przedstawiciele rządu, w tym wicepremierzy i ministrowie. Koordynator służb specjalnych, minister Tomasz Siemoniak, przewodniczył spotkaniu w zastępstwie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przebywał w USA.

Na liście uczestników znaleźli się również dowódcy wojskowi, szefowie służb specjalnych oraz komendanci służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel prezydenta, Karol Nawrocki, co podkreślało rangę omawianych kwestii. Polsat News dzień wcześniej informował o planowanym udziale zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generała Andrzeja Kowalskiego.

Sytuacja Polaków na Bliskim Wschodzie

Minister Siemoniak, w komunikacie zamieszczonym na platformie X, podkreślił, że "szczególną uwagę poświęciliśmy dziś sytuacji wojennej na Bliskim Wschodzie oraz bezpieczeństwu polskich żołnierzy i obywateli w regionie konfliktu".

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, poinformował w poniedziałek, że dotychczas nie odnotowano żadnych informacji o polskich obywatelach, którzy ucierpieli w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dodał, że wszystkie polskie grupy turystyczne opuściły już terytorium Izraela, udając się drogą lądową do Egiptu. Polacy opuszczają także Jordanię drogą lotniczą i morską.

Zalecenia MSZ

Maciej Wewiór zwrócił uwagę na odmienną sytuację nad Zatoką Perską, gdzie "najbezpieczniej jest pozostać na miejscu". Podkreślił ryzyko związane z pociskami i dronami oraz spadającymi szczątkami.

Rzecznik MSZ poinformował, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest 10 tysięcy Polaków, a w całym regionie Bliskiego Wschodu są to kolejne dziesiątki tysięcy osób. Zaapelował do wszystkich zarejestrowanych o sprawdzenie terminu ważności ich rejestracji w systemie.

Maciej Wewiór zapewnił, że w weekend wszystkie polskie placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie pracowały w trybie kryzysowym, całodobowo, a żaden ich pracownik nie opuścił regionu.

W naszej galerii zobaczysz Tomasza Siemoniaka z synem:

14

Sonda Czy popierasz amerykańsko-izraelski atak na Iran? Tak. Nie.

WOJNA W PORTFELACH: DROŻSZE PALIWO, ŻYWNOŚĆ, WAKACJE | Poranny Ring Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.