Rząd szykuje samoloty na Bliski Wschód. Premier Tusk: "Prawie 500 osób bezpiecznych"

W obliczu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, Polska ewakuowała blisko 500 obywateli.

Premier Tusk potwierdził gotowość samolotów rządowych do masowej ewakuacji.

Tysiące Polaków w ZEA może potrzebować wsparcia, co wymaga międzynarodowej koordynacji.

Skuteczna akcja w cieniu konfliktu. Blisko 500 Polaków bezpiecznych

Podczas konferencji prasowej poprzedzającej posiedzenie rządu, premier Donald Tusk przedstawił najnowsze dane dotyczące Polaków przebywających w regionach objętych eskalacją konfliktu izraelsko-irańskiego. Jak poinformował, udało się skutecznie zaopiekować grupą ponad 480 osób, które ze względu na działania wojenne musiały pilnie opuścić miejsca swojego pobytu.

Akcja została przeprowadzona w ścisłej współpracy z biurami podróży oraz dzięki intensywnym działaniom polskich placówek konsularnych.

– Wszyscy otrzymali regularne wsparcie naszych placówek konsularnych i przy współpracy z biurami podróży, opuścili Izrael, Jordanię i Liban. Są już w Polsce lub w drodze do Polski – zapewnił szef rządu.

Działania te pokazują sprawność koordynacji między sektorem publicznym a prywatnym w sytuacji kryzysowej.

Rządowe samoloty w gotowości. Priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli

Rząd i wojsko nie ograniczają się jedynie do bieżących działań, ale aktywnie przygotowują się na ewentualne pogorszenie sytuacji. Kluczowym elementem tych przygotowań jest zapewnienie dostępności transportu lotniczego. W tym celu podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu lotów VIP-ów, aby cała flota rządowa była gotowa do natychmiastowego użycia.

– Jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej, jeśli chodzi o kwestie logistyczne, przede wszystkim są przygotowane samoloty – zadeklarował premier Tusk.

Dodał również, że Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało odpowiednie siły i środki do wsparcia takiej operacji.

Wyzwania logistyczne ewakuacji na dużą skalę

Premier podkreślił, że potencjalna ewakuacja jest operacją niezwykle złożoną logistycznie. Nie chodzi jedynie o dostępność maszyn, ale również o warunki panujące w regionie konfliktu.

– Chcemy mieć do dyspozycji wszystkie samoloty, które są w naszej gestii, aby w razie potrzeby i możliwości, bo tu przede wszystkim chodzi o możliwości, a więc musi taki samolot mieć, gdzie wylądować i musi być zidentyfikowana grupa osób, która znajdzie się w odpowiednim momencie na odpowiednim lotnisku – tłumaczył Donald Tusk.

Bezpieczeństwo korytarzy powietrznych i lotnisk jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia jakiejkolwiek akcji ratunkowej.

Sytuacja w ZEA a współpraca na poziomie europejskim

Szczególnym wyzwaniem, na które zwrócił uwagę premier, jest sytuacja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z powodu zawieszenia części połączeń lotniczych w regionie, tysiące turystów i rezydentów stanęło przed perspektywą utrudnionego powrotu. Według danych przedstawionych przez szefa rządu, w ZEA przebywa obecnie około 14 tysięcy polskich obywateli, a łączna liczba obywateli Unii Europejskiej w tym rejonie sięga 400 tysięcy.

– Na razie sytuacja nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla naszych obywateli w tym miejscu – uspokajał premier, jednocześnie zaznaczając, że skala potencjalnych potrzeb wymaga ścisłej koordynacji na poziomie międzynarodowym.

Polska służba dyplomatyczna pozostaje w ścisłym kontakcie z sojusznikami z Unii Europejskiej, aby w razie konieczności podjąć wspólne i skoordynowane działania ewakuacyjne w regionie Zatoki Perskiej.

Co robić? Zalecenia dla Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie

W związku z niestabilną sytuacją, Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków przebywających w regionie o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poniższych zaleceń:

Rejestracja w systemie Odyseusz: To kluczowe narzędzie, które pozwala konsulom na zlokalizowanie obywateli i szybkie nawiązanie z nimi kontaktu w sytuacji kryzysowej.

Śledzenie komunikatów MSZ: Należy na bieżąco śledzić komunikaty dla podróżujących publikowane na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w mediach społecznościowych.

Unikanie zgromadzeń: Zaleca się unikanie miejsc publicznych, demonstracji i wszelkich zgromadzeń, które mogą stać się celem ataku.

Kontakt z placówką dyplomatyczną: W razie wątpliwości lub potrzeby uzyskania pomocy, należy skontaktować się z najbliższą ambasadą lub konsulatem RP.

Polski rząd zapewnia, że monitoruje sytuację 24 godziny na dobę i jest gotowy do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony życia i zdrowia swoich obywateli.

