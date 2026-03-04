Donald Tusk nagle zwrócił się do prezydenta. Padły słowa o wykorzystaniu samolotów Sił Zbrojnych

Premier podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji polskich obywateli z Bliskiego Wschodu i skierował wniosek w tej sprawie do prezydenta.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zgłosił gotowość Wojska Polskiego do przeprowadzenia ewakuacji medycznej obywateli potrzebujących pomocy na Bliskim Wschodzie.

Decyzje o ewakuacji wynikają z niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskim obywatelom znajdującym się w regionie.

Premier Donald Tusk ogłosił swoją decyzję w środę po południu, informując o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu.

- Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił już do prezydenta – napisał Tusk na platformie X.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to prezydent, na wniosek rządu, podejmuje decyzję o użyciu wojska poza granicami państwa poprzez wydanie stosownego postanowienia.

Wcześniej tego samego dnia, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na briefingu prasowym o zgłoszeniu gotowości Wojska Polskiego do przeprowadzenia ewakuacji medycznej obywateli potrzebujących pomocy na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że ewakuacja pozostałych Polaków odbywa się za pośrednictwem cywilnych środków transportu.

Szczegóły ewakuacji medycznej

Minister Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że wojskowa ewakuacja będzie dotyczyć osób, które wymagają pomocy medycznej oraz "których zdrowie i życie z uwagi na ich stan zdrowia jest po prostu zagrożone".

- Odebrałem kolejny meldunek od dowódcy operacyjnego pana gen. Macieja Klisza i dowódcy generalnego, gen. Marka Sokołowskiego o pełnej gotowości do wsparcia MSZ w tych działaniach związanych z zabezpieczeniem naszych rodaków, którzy przebywają na Bliskim Wschodzie – powiedział szef MON.

Dopytywany o szczegóły, Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że transport wojskowy zostanie uruchomiony po zakończeniu odpowiednich procedur i zapewnieniu możliwości przelotu.

- Ocena bezpieczeństwa na pierwszym miejscu – dodał. Minister wskazał, że ewakuacja pozostałych obywateli realizowana jest przy udziale biur podróży, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz linii LOT.

Wcześniejsze działania

Premier Tusk informował wcześniej w środę, że w ciągu kilkunastu godzin w Omanie ma wylądować samolot wysłany po Polaków wymagających pomocy medycznej. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przekazał, że od wtorku 574 polskich obywateli wróciło z Bliskiego Wschodu do Polski.

W ostatnich latach polskie lotnictwo wojskowe było już zaangażowane w podobne operacje. Po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, wojskowe transportowce Hercules i CASA stworzyły korytarz powietrzny między Tel Awiwem a grecką Kretą, skąd polscy obywatele byli transportowani do Polski samolotami cywilnymi. Wówczas ewakuowano ponad tysiąc osób, w tym Polaków i obywateli innych państw regionu.

Wojsko brało również udział w ewakuacji z Afganistanu w sierpniu 2021 roku, kiedy transportowce latały między Kabulem a Nawoi w Uzbekistanie, ewakuując około 1300 Polaków i ich współpracowników.Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta. Donald Tusk poinformował we wtorek, że zlecił ministrowi sportu i turystyki koordynowanie prac zespołu powołanego w MSZ w związku z sytuacją Polaków znajdujących się w państwach regionu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych resortów. W środę, przed południem, zespół ten, z udziałem szefa rządu, zebrał się w MSZ.

