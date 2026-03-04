Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do prezydenta. Powiedział wprost

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że program SAFE oferuje najszybsze i najbardziej konkretne środki na modernizację polskiej armii i apeluje o podpisanie ustawy przez prezydenta.

Prezydent wyraża zastrzeżenia wobec programu SAFE i zapowiada poszukiwanie "korzystnej, suwerennej, bezpiecznej, dobrej i efektywnej alternatywy".

Ustawa wdrażająca program SAFE została przyjęta przez Sejm z poprawkami Senatu i przekazana prezydentowi, który ma 21 dni na podjęcie decyzji, a rząd planuje podpisać umowę pożyczkową w drugiej połowie marca.

Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, za pośrednictwem platformy X, odniósł się do kwestii programu SAFE. Stwierdził, że program ten oferuje najszybsze i najbardziej konkretne środki na modernizację polskiej armii. W związku z tym, środowiska wojskowe, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym zależy na wzmocnieniu siły obronnej kraju, apelują o podpisanie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego. Kosiniak-Kamysz dodał, że ewentualne dodatkowe instrumenty finansowania armii, jako uzupełnienie, a nie alternatywa dla SAFE, byłyby korzystne dla Wojska Polskiego.

- Program SAFE daje najszybsze i konkretne środki na modernizację polskiej armii dlatego wojskowi, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym na sercu leży wzmocnienie siły naszej armii apelują i liczą na podpis pod ustawą przez prezydenta - napisał.

W środę, podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezesem NBP Adamem Glapińskim, prezydent Karol Nawrocki ponownie wyraził swoje zastrzeżenia wobec programu SAFE. Prezydent podkreślił, że celem spotkania było znalezienie "korzystnej, suwerennej, bezpiecznej, dobrej i efektywnej alternatywy" dla tego programu. Zapowiedział również, że tego samego dnia skieruje pismo do premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej z zaproszeniem na spotkanie w sprawie "SAFE 0 proc.".

Dalsze kroki

W ubiegły piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE. Wśród nich znalazły się zapisy dotyczące braku finansowania spłaty pożyczki z budżetu MON oraz obowiązek prowadzenia kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA podczas wykorzystywania środków finansowych z programu. Ustawa została przekazana prezydentowi, który ma 21 dni na podjęcie decyzji. Rząd polski planuje podpisać umowę pożyczkową dotyczącą programu w drugiej połowie marca.

Potencjalne korzyści z programu SAFE

Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE, z którego może pozyskać około 43,7 mld euro, co stanowi prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu, 89% tych środków ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Wniosek polskiego MON o środki z SAFE zawiera łącznie 139 projektów, które mają zostać zrealizowane. Obejmują one kluczowe produkty polskiego przemysłu zbrojeniowego, takie jak przeciwlotnicze wyrzutnie Piorun, wozy bojowe piechoty Borsuk czy armatohaubice Krab.

