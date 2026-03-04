Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do prezydenta. Powiedział wprost

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-03-04 18:58

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję, że prezydent podpisze ustawę o programie SAFE, podkreślając jego znaczenie dla wzmocnienia polskiej armii. Prezydent Karol Nawrocki, po spotkaniu z prezesem NBP Adamem Glapińskim, zgłosił jednak wątpliwości dotyczące programu i zapowiedział poszukiwanie alternatywnych rozwiązań.

Szef MON w Turcji

i

Autor: Jakub Kozłowski Władysław Kosiniak-Kamysz w Turcji
  • Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że program SAFE oferuje najszybsze i najbardziej konkretne środki na modernizację polskiej armii i apeluje o podpisanie ustawy przez prezydenta.
  • Prezydent wyraża zastrzeżenia wobec programu SAFE i zapowiada poszukiwanie "korzystnej, suwerennej, bezpiecznej, dobrej i efektywnej alternatywy".
  • Ustawa wdrażająca program SAFE została przyjęta przez Sejm z poprawkami Senatu i przekazana prezydentowi, który ma 21 dni na podjęcie decyzji, a rząd planuje podpisać umowę pożyczkową w drugiej połowie marca.

Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, za pośrednictwem platformy X, odniósł się do kwestii programu SAFE. Stwierdził, że program ten oferuje najszybsze i najbardziej konkretne środki na modernizację polskiej armii. W związku z tym, środowiska wojskowe, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym zależy na wzmocnieniu siły obronnej kraju, apelują o podpisanie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego. Kosiniak-Kamysz dodał, że ewentualne dodatkowe instrumenty finansowania armii, jako uzupełnienie, a nie alternatywa dla SAFE, byłyby korzystne dla Wojska Polskiego.

Program SAFE daje najszybsze i konkretne środki na modernizację polskiej armii dlatego wojskowi, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym na sercu leży wzmocnienie siły naszej armii apelują i liczą na podpis pod ustawą przez prezydenta - napisał.

W środę, podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezesem NBP Adamem Glapińskim, prezydent Karol Nawrocki ponownie wyraził swoje zastrzeżenia wobec programu SAFE. Prezydent podkreślił, że celem spotkania było znalezienie "korzystnej, suwerennej, bezpiecznej, dobrej i efektywnej alternatywy" dla tego programu. Zapowiedział również, że tego samego dnia skieruje pismo do premiera Donalda Tuska i ministra obrony narodowej z zaproszeniem na spotkanie w sprawie "SAFE 0 proc.".

Karol Nawrocki po spotkaniu z prezesem NBP mówi o "Polskim SAFE 0 proc.". Znamy szczegóły

Dalsze kroki

W ubiegły piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE. Wśród nich znalazły się zapisy dotyczące braku finansowania spłaty pożyczki z budżetu MON oraz obowiązek prowadzenia kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA podczas wykorzystywania środków finansowych z programu. Ustawa została przekazana prezydentowi, który ma 21 dni na podjęcie decyzji. Rząd polski planuje podpisać umowę pożyczkową dotyczącą programu w drugiej połowie marca.

Potencjalne korzyści z programu SAFE

Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE, z którego może pozyskać około 43,7 mld euro, co stanowi prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu, 89% tych środków ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Wniosek polskiego MON o środki z SAFE zawiera łącznie 139 projektów, które mają zostać zrealizowane. Obejmują one kluczowe produkty polskiego przemysłu zbrojeniowego, takie jak przeciwlotnicze wyrzutnie Piorun, wozy bojowe piechoty Borsuk czy armatohaubice Krab.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

Tak mieszka Kosiniak-Kamysz z żoną Pauliną i córkami
Galeria zdjęć 14
Sonda
Czy Polska powinna skorzystać z unijnego programu SAFE?
SZOKUJĄCE SŁOWA o Prezydencie! „To ordynarny SZANTAŻ”. Prawda o SAFE wychodzi na jaw | Express Biedrzyckiej
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAFE
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ