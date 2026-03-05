Radosław Sikorski ostro skrytykował "SAFE o proc.". Nie gryzł się w język!

Prezydent Karol Nawrocki i Prezes NBP Adam Glapiński przedstawili propozycję "polskiego SAFE 0 proc.", która ma na celu wsparcie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych poprzez "wykreowanie" środków przez NBP, bez odsetek.

Szef MSZ Radosław Sikorski krytykuje propozycję, twierdząc, że jest to forma spekulacji na rezerwach złota, która wiąże się z ryzykiem strat w przypadku wzrostu cen złota. Uważa, że europejski SAFE jest bezpieczniejszy.

Propozycja "polskiego SAFE 0 proc." ma być uzupełnieniem, a nie alternatywą dla unijnego programu SAFE, z którego Polska może pozyskać znaczące środki (ok. 43,7 mld euro) na wzmocnienie bezpieczeństwa i wsparcie firm zbrojeniowych.

W środę 4 marca Karol Nawrocki i Prezes NBP Adam Glapiński przedstawili koncepcję "polskiego SAFE 0 proc.". W przeciwieństwie do unijnego programu, który opiera się na pożyczkach, "polski SAFE" miałby być finansowany przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego. Prezes Glapiński podkreślił, że propozycja ta nie wiązałaby się z żadnymi odsetkami finansowymi, a NBP nie zamierza finansować jej z rezerw, ponieważ byłoby to niezgodne z prawem. Zamiast tego, środki miałyby zostać "wykreowane" i przekazane Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stanowisko MSZ

Szef MSZ Radosław Sikorski odniósł się do propozycji prezydenta na platformie X, wskazując, że "prezydencki Safe 0 proc. to propozycja sprzedaży lub zastawienia części polskich rezerw złota". Jego zdaniem, takie działanie stanowiłoby "spekulację na cenie złota". Sikorski zaznaczył, że w przypadku spadku ceny złota, mogłoby to przynieść zysk, jednak w przypadku wzrostu, wiązałoby się z ryzykiem znacznej straty. W związku z tym, Sikorski ocenił, że "Europejski SAFE jest bezpieczniejszy".

Unijny SAFE

Politycy z obozu rządzącego podkreślają, że propozycja "polskiego SAFE 0 proc." nie może być traktowana jako alternatywa dla unijnego programu, lecz jako jego uzupełnienie. Polska jest największym beneficjentem unijnego programu pożyczek SAFE, z którego może pozyskać około 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Zgodnie z deklaracjami rządu, 89 proc. tych środków ma zostać przeznaczone na wsparcie polskich firm zbrojeniowych, wzmocnienie bezpieczeństwa kraju, w tym na potrzeby wojska, Policji, Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni. Prezydent ma czas na podjęcie decyzji w sprawie programu SAFE do 20 marca.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

31

Sonda Czy "polski SAFE 0 proc." to lepsza propozycja niż unijny program SAFE? Tak Nie Nie wiem