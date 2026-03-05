Senator Karczewski grzmi pod adresem Czarzastego! Donosi, że nie został wpuszczony na teren parlamentu

Co za pech! Były marszałek Senatu, a obecnie senator Prawa i Sprawiedliwość, Stanisław Karczewski opisał w Internecie, co spotkało go, gdy chciał wjechać na teren parlamentu. Wszystko to działo się w czwartek, 5 marca, gdy podczas wizyty w Sejmie prezydenta Rumunii Nicuşora Dana. Jak donosi Karczewski, kiedy chciał wjechać na teren parlamentu po raz drugi tego dnia, jak robił to zwykle bez problemów, nagle pojawiły się kłopoty. Były marszałek nie został wpuszczony. Tak na gorąco opisał to w sieci:

- Czarzasty zwariował. Dziś po raz pierwszy nie zostałem wpuszczony na teren parlamentu samochodem! W związku z obowiązkami senatorskimi byłem dziś w Senacie dwa razy. Za drugim razem nie zostałem wpuszczony samochodem, bo podobno parlamentarzyści stanowią potencjalne zagrożenie dla prezydenta Rumunii. Odkąd jestem senatorem widziałem w Sejmie dziesiątki głów państw. I nigdy taka sytuacja się nie zdarzyła - żalił się we wpisie senator.

Kim jest Stanisław Karczewski?

To znany senator i były marszałek Senatu, a z wykształcenia lekarz. W 1981 r. ukończył studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W 1993 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii ogólnej. Od 1981 r. pracował w szpitalu rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej). Był kolejno stażystą, młodszym asystentem, asystentem, kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej, dyrektorem szpitala oraz ordynatorem Oddziału Chirurgicznego.W latach 1998–2002 był radnym Rady Powiatu Grójeckiego. Od 2002 do 2005 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W Senacie VI i VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia. W VI kadencji był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a w VII – Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W VIII kadencji był członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Zdrowia. Od 2010 r. pełnił funkcję przewodniczącego części senackiej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Należy do Prawa i Sprawiedliwości. Zasiada w Komitecie Politycznym i jest członkiem Komisji ds. Etyki. Był szefem sztabu wyborczego PiS w wyborach parlamentarnych w 2015 r.

