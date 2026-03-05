Iran grozi NATO? Realne zagrożenie dla Polski i Europy

Minister Tomasz Siemoniak ostrzega przed eskalacją konfliktu z Iranem po ataku na granicy NATO.

Bezpośredni atak rakietowy na Polskę jest mało prawdopodobny, ale rośnie zagrożenie terroryzmem i wojną hybrydową.

Czy Polska, jako kluczowy sojusznik USA, jest na celowniku Teheranu? Sprawdź, dlaczego służby są w stanie najwyższej gotowości.

Alarmujące słowa z Pentagonu: Iran gotów do ataku na NATO

Napięcie na linii Zachód-Iran osiągnęło w 2025 roku punkt krytyczny. Ostrzeżenie, które padło z ust wiceszefa Pentagonu, Elbridge’a Colby’ego, nie pozostawia złudzeń. Podczas spotkania w prestiżowym Council on Foreign Relations stwierdził on, że Islamska Republika Iranu jest gotowa do eskalacji wykraczającej daleko poza Bliski Wschód.

„Myślę, że widzimy to wyraźnie, że Islamska Republika jest gotowa, by uderzać w szeroki zakres krajów, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale też potencjalnie w NATO” – podkreślił Colby.

Jego słowa nie są bezpodstawne. To bezpośrednia reakcja na serię agresywnych działań Teheranu, które w ostatnich tygodniach wstrząsnęły regionem i zmusiły Sojusz Północnoatlantycki do wzmożonej czujności. Pytanie, które zadają sobie dziś analitycy i obywatele państw członkowskich, brzmi: jak realne jest zagrożenie Iranu dla NATO i jaką formę może przyjąć?

Iskry na Bliskim Wschodzie: Od rakiet po drony

Ostatnie wydarzenia pokazują, że Teheran nie boi się ryzykownych posunięć. Kluczowe incydenty, które podniosły poziom alertu w stolicach państw NATO, to:

Przechwycenie irańskiej rakiety balistycznej nad Turcją: 4 marca 2025 roku tureckie systemy obronne zneutralizowały pocisk wystrzelony z Iranu, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju członkowskiego NATO. Sojusz oficjalnie potępił ten akt, a Ankara wręczyła irańskiemu ambasadorowi notę protestacyjną.

Atak dronów na brytyjską bazę na Cyprze: Bezzałogowce uderzyły w bazę wojskową Wielkiej Brytanii, co wywołało natychmiastową i zdecydowaną reakcję Londynu. W rejon wysłano niszczyciel rakietowy HMS Dragon.

Blokada cieśniny Ormuz i groźby wobec żeglugi: Iran wielokrotnie groził zamknięciem kluczowego szlaku transportu ropy naftowej, co stanowiłoby potężny cios dla światowej gospodarki.

W odpowiedzi na te działania państwa europejskie, takie jak Francja, Grecja i Hiszpania, wysłały w rejon Morza Śródziemnego swoje jednostki wojskowe, w tym fregaty i myśliwce, aby wesprzeć sojuszników i chronić własne interesy. To wyraźny sygnał, że Europa traktuje groźby Iranu śmiertelnie poważnie.

Największe ryzyko dla Polski: Terroryzm i wojna hybrydowa

Znacznie bardziej realnym zagrożeniem dla Polski i innych krajów europejskich jest terroryzm. Eksperci przypominają bolesne lekcje z przeszłości, takie jak zamachy terrorystyczne w Europie, m.in. w Madrycie, które następowały po interwencjach militarnych na Bliskim Wschodzie. Taki scenariusz miałby na celu wywołanie chaosu, zastraszenie społeczeństw i wywarcie presji na rządy, by wycofały swoje poparcie dla działań USA.Głos w tej sprawie zabrał również Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.

W TVN24 stwierdził jednoznacznie: „Słabi i poniżeni sięgają po terroryzm. Zachód, Polska, państwa, które są blisko Stanów Zjednoczonych, muszą brać pod uwagę to, że zagrożenie terrorystyczne rośnie”.

Zapewnił jednocześnie, że wszystkie służby specjalne NATO są w stanie alertu i intensywnie pracują nad neutralizacją potencjalnych zagrożeń. Polska, jako ważny sojusznik USA i hub logistyczny dla wsparcia Ukrainy, może być postrzegana przez Teheran jako atrakcyjny cel dla działań odwetowych.

