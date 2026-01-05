Zaczyna się! Joanna Senyszyn chce podbić Polskę i ogłasza start nowej partii

„Decyzja jest uprawomocniona. Nowa Fala jest partią”

Jak podkreśla w rozmowie z nami Joanna Senyszyn, najważniejszy etap formalny został zakończony.

– Decyzja jest uprawomocniona, także Nowa Fala jest oficjalnie partią polityczną – potwierdza profesor.

W najbliższych dniach Senyszyn ma odebrać z sądu oficjalne zaświadczenie o rejestracji. Dokument ten jest niezbędny do dalszych czynności administracyjnych, w tym uzyskania numeru REGON i pełnego uruchomienia zaplecza organizacyjnego ugrupowania. Jak słyszymy, odbiór dokumentów zaplanowany jest na 7 lub 8 dzień miesiąca.

Koniec formalności, czas na ludzi

Rejestracja partii oznacza przejście do kolejnego etapu, otwarcia się na nowych członków. Joanna Senyszyn zapowiada, że zapisy do Nowej Fali ruszą jeszcze w styczniu.

– Zaczynamy, będziemy przyjmować niedługo zapisy – mówi w rozmowie z „Super Expressem”.

Informacje organizacyjne mają pojawić się w mediach społecznościowych, przede wszystkim na Facebooku i Instagramie. To tam sympatycy nowej formacji znajdą szczegóły dotyczące członkostwa i pierwszych inicjatyw.

Trasy po Polsce i rozmowy z wyborcami

Budowa struktur to jedno, ale, jak podkreśla Senyszyn, kluczowe będą bezpośrednie spotkania z ludźmi. Nowy rok ma upłynąć jej pod znakiem podróży po kraju i rozmów o przyszłości Polski.

– Przede wszystkim będę jeździć po Polsce, będę się spotykać, będę rozmawiać o przyszłości naszego kraju, jak to widzą wyborcy – zapowiada.

To wyraźny sygnał, że Nowa Fala chce budować swoją tożsamość nie tylko w internecie, ale także w bezpośrednim kontakcie z obywatelami, stawiając na dialog i rozpoznanie realnych oczekiwań wyborców.

Nowa Fala wychodzi z cienia

Nowa inicjatywa Joanny Senyszyn przechodzi właśnie z etapu formalno-prawnego do fazy publicznej aktywności. Fundamenty zostały położone, dokumenty są gotowe, a teraz, jak mówią współpracownicy profesor, przychodzi czas na „otwarcie drzwi” i zaproszenie pierwszych członków.

Dla Senyszyn to początek nowego rozdziału w polityce. Dla sceny partyjnej, kolejny sygnał, że rok 2026 może przynieść nowe rozdanie także po lewej stronie. Czy Nowa Fala przyciągnie wyborców rozczarowanych dotychczasowymi formacjami? Odpowiedź przyniosą najbliższe miesiące.

