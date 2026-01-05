Politycy PiS zrównali Tuska i Maduro. Ekspert od wizerunku ich rozgryzł! Zaskakujące, jaki jest ich ukryty cel

Wydarzenia z Wenezueli. Maduro pojmany!

Doniesienia na temat tego, co wydarzyło się w Wenezueli, wstrząsnęły polityką. Przypomnijmy, że wenezuelski przywódca został zatrzymany w sobotę (3 stycznia) przez amerykańskie wojsko i wraz z żoną wywieziony z kraju, o czym poinformował w portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump. Także w Polsce temat został podjęty. Szybko jednak dość głośno zaczęło się także robić wokół... komentarzy dotyczących sytuacji, w których politycy zrównywali polskiego premiera z wenezuelskim dyktatorem.

Wpisy polityków wywołały burzę! W tle Tusk

Chodziło o wpis na portalu X, który umieścił europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Kamiński. Polityk opublikował, wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, grafikę przedstawiającą Maduro prowadzonego przez amerykańskie wojsko. Całość skomentował wprost: - Zobacz @donaldtusk, jak kończą dyktatorzy. Wpis ten wywołał lawinę komentarzy Podobnie było w przypadku byłej europosłanki PiS, Izabeli Kloc, która umieściła grafikę przedstawiającą twarz Tuska wklejoną w postać Maduro skutego kajdankami i napisała: - Czekamy na to? Chcesz tego? Daj lajk!

Do tego wszystkiego, co wydarzyło się wokół wpisów w końcu odniósł się sam Donald Tusk. Premier napisał ostro pod adresem politycznych konkurentów: - Przestali już wierzyć w swoją wygraną w demokratycznych wyborach, więc zaczęli się modlić o obcą interwencję w celu obalenia „dyktatury Tuska”. Niżej upaść nie można.

Specjalista ds. marketingu politycznego rozgryzł polityków. Oto, co im przyświeca

O komentarz do zachowań ludzi ze świata polityki oraz to, co im przyświeca, gdy publikują tego typu wpisy poprosiliśmy eksperta. W rozmowie z "Super Expressem" dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego i autor książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory" wskazał na najbardziej kluczowe elementy tych posunięć:

Żyjemy w takim świecie, gdzie najważniejsze dla wielu polityków staje się zwrócenie na siebie uwagi. Poprzez dokonanie takiego wpisu, osiąga się ten cel. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że im bardziej to są kontrowersyjne, często agresywne wpisy, tym bardziej zwrócą uwagę. Takie wpisy budują zasięg wśród tzw. twardego elektoratu, który, w tym przypadku, bardzo nie lubi, delikatnie mówiąc, Donalda Tuska. Taki polityk, nie naraża się więc na ostracyzm we własnym środowisku albo jest to bardzo ograniczone, a uzyskuje korzyści w postaci tego, że zwraca na siebie uwagę i przez to konsoliduje wokół siebie twardy elektorat, któremu to się może podobać - ocenia ekspert.

Jak dodaje granica publikacji takich wpisów jest bardzo cienka i powinna stanowić przestrogę: - Ta granica im zapewnia wywołanie kontrowersji, która zostanie odebrana przez przeciwników jako skandaliczna. Ale powoduje też, że nagle wszystkie światła są zwrócone na nich. O to przede wszystkim chodzi. Po drugie chcą oni pokazać, jak są twardymi politykami.

Ekspert przewiduje: ostrych wpisów będzie więcej i dodaje: "To jest też testowanie własnego środowiska"

Zdaniem doktora Trzeciaka, trzeba się przygotować na to, iż takich budzących kontrowersji treści, będzie coraz więcej: - Im będzie bliżej do wyborów, tym częściej spodziewam się tego typu wpisów. Często też politycy testują na co mogą sobie pozwolić. I tak się zdarzało, że naruszając pewne tematy tabu, czy przekraczając granice agresji, chamstwa, nawet własne środowisko się od takich wpisów odcina. Wtedy oczywiście zapala się czerwona lampka w głowie takiego polityka, że może tym razem przesadził z wpisem. Ale to jest też testowanie własnego środowiska. To jest wewnętrzna pozycja, to jest też gra (...). Ekspert ds marketingu politycznego zauważa coś jeszcze:

Idziemy w kierunku polaryzacji, teraz politycy będą rywalizować o to, kto w bardziej ostry sposób, bardziej dosadny, agresywny nawet sposób zaatakuje konkurencję. (...) To taka desperacka próba zwrócenia na siebie uwagi. I paradoksalnie jest to najłatwiejsze, bo zauważmy, że bardzo trudno politykowi zwrócić uwagę poprzez działanie merytoryczne. (...) Politycy czasami zakładają maskę, która jest bardziej radykalna niż w rzeczywistości i robią to w celowy, świadomy sposób. Patrząc na skuteczność tego widzą, że ten wpis będzie robił zasięgi, że nagle im wzrośnie liczba obserwujących na X, wzrośnie liczba obserwujących na Facebooku. No i o to w gruncie rzeczy chodzi.