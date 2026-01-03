Zaskakujący wpis szefa TV Republika Tomasza Sakiewicza. Giertych reaguje! "Składam zawiadomienie do Prokuratora Generalnego"

W nocy, około godziny 2:00 (a 7:00 czasu w Polsce) Wenezuela została zaatakowana przez siły specjalne USA. Do tego schwytany został prezydenta Nicolasa Maduro i jego żona. Oboje zostali wywiezieni z kraju w przeprowadzonej amerykańskiej akcji. Wydarzenia wywołały ogromne poruszenie i szereg komentarzy, także w Polsce. Jeden z nich umieścił szef TV Republika, Tomasz Sakiewicz. I wywołał potworne zamieszanie! Wszystko przez trzy słowa wpisu, brzmiącego: "Assad, Maduro…Tusk?". Do sprawy odniósł się poseł KO, Roman Giertych.

- Stany Zjednoczone przeprowadziły z powodzeniem zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę i jej przywódcę Nicolasa Maduro, który wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju - napisał w sobotę (3 stycznia) na portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump. Według telewizji CNN, prezydent i jego żona zostali wyciągnięci przez amerykańskich komandosów z sypialni. Wydarzenia w Wenezueli są komentowane także w Polsce. Tuż po tym, gdy pojawiły się pierwsze informacje głos zabrał premier Donald Tusk. 

Premier Donald Tusk powiedział w sobotę rano, że otrzymał informację o 11 polskich obywatelach przebywających obecnie w Wenezueli, przekazał informację o 11 osobach, które przebywają w tym kraju. Szef rządu zapewnił, że polska placówka dyplomatyczna w Caracas jest na razie bezpieczna i nie odnotowano żadnych incydentów związanych z atakami. Dodał, że sytuacja będzie na bieżąco monitorowana, a wszelkie nowe informacje będą przekazywane opinii publicznej.

W sieci pojawiła się masa komentarzy dotyczących sytuacji w Wenezueli. Jednak to wpis Tomasza Sakiewicza, szefa TV Republika wzbudził największe poruszenie. Sakiewicz napisał krótko na portalu X: - Assad, Maduro…Tusk? W odpowiedzi zareagowali politycy. Europoseł Łukasz Kohut stwierdził: - Jak widać nawet głupota jest skalowalna, a duch Targowicy w waszych kręgach wiecznie żywy. Tęskno do cara?

Były poseł John Godson dodał: - Panie Redaktorze, ten wpis naprawdę nie przystoi! Można się różnić politycznie, ale warto zachowywać przyzwoitość wobec innych, zwłaszcza wobec oponentów. Pozdrawiam serdecznie.  Zaś Janusz Korwin-Mikke przyznał: - Co? Wam się już we łbach poprzewracało od tej murzyńskości względem USA. Rzecznik rządu, Adam Szłapka ocenił wpis Sakiewicza wskazując: - 3 stycznia mamy wygranego w konkursie na durnia roku. Dom wolnego słowa!

Zareagował także Roman Giertych. Poseł KO napisał do Sakiewicza: - Namawia Pan Trumpa do lotniczego uderzenia na Warszawę, zabicia lub porwania demokratycznie wybranego rządu Rzeczpospolitej. Popełnia Pan zbrodnie podżegania do wojny. Po czym w kolejnym wpisie dodał:

- Składam zawiadomienie do Prokuratora Generalnego na Tomasza Sakiewicza na jego wpis podżegający do wojny przeciwko demokratycznie wybranym władzom RP. Właściciel jednej z większych telewizji to osoba, której wpisów nie można lekceważyć.

Sakiewicz w końcu zareagował na wszelkie komentarze dotyczące jego krótkiego wpisu. Dziennikarce Dominice Wielowieyskiej, która o jego słowach napisała: - To zdrada stanu. I naplucie na ideę suwerenności naszego kraju. Nawoływanie przywódcy USA do ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski i usunięcie siłą premiera, który pełni funkcję w wyniku demokratycznych wyborów. Podobny wpis popełnił Mariusz Kamiński, odpisał: - Assada obalił naród, w Wenezueli naród pozwolił obalić dyktatora, w Polsce sami się obalicie o własne nogi. 

