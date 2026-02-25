Minister Żurek broni Ziobry: Nie ma zgody na groźby

Minister Żurek: Nie ma zgody na groźby

Były minister sprawiedliwości w rządzie PiS powiadomił prokuraturę o groźbach wobec jego dziecka i adwokata. Ostatnio poinformował, że uzupełni doniesienie o „kolegę z partii Tuska”. Chodzi o wiadomość, jaką Zbigniew Ziobro otrzymał w mediach społecznościowych o treści: „Złodzieju, szykuj się na sznurek. Budapeszt jest mniejszy, niż ci się wydaje, śmieciu”. Wiadomość została wysłana przez sympatyka Koalicji Obywatelskiej, który ubiegał się o funkcję radnego w Starachowicach. Zbigniew Ziobro w rozmowie z nami przyznał, że boi się o swoje życie i przypomina, że w 2010 r. Ryszard Cyba szukał go po Warszawie, żeby zabić. Zbliżył się także do Jarosława Kaczyńskiego (77 l.), ale wystraszył się uzbrojonej ochrony. – Ostatecznie zamordował pracownika biura poselskiego PiS w Łodzi – Marka Rosiaka – powiedział Ziobro „Super Expressowi”.

O komentarz do gróźb otrzymywanych przez polityka PiS zapytaliśmy ministra sprawiedliwości. – Nie ma zgody w Polsce, aby komukolwiek grozić. Każdy obywatel, jeśli dostaje pogróżki, ma prawo złożyć zawiadomienie do prokuratury, a ona ma obowiązek się zająć sprawą. I tak też w sprawie Ziobry być powinno – skomentował w rozmowie z nami Waldemar Żurek.

Hejt jeszcze bardzo niebezpieczeny

Wcześniej zapytaliśmy innych polityków, co sądzą o słowach, jakie były kierowane wobec polityka PiS. - Nikt nie powinien takich rzeczy pisać w stosunku do kogokolwiek. Jestem temu absolutnie przeciwna. Sprzeciwiam się mowie nienawiści w stosunku do każdego. Pamiętajmy, że wobec naszej demokratycznej strony też różne słowa padają i zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza pokazuje, jak niebezpieczny jest hejt. Nie znam tej konkretnej sprawy dotyczącej Zbigniewa Ziobry, ale trudno mi sobie wyobrazić, aby ktoś bliski koalicji rządowej kierował wobec niego takie groźby, bo to byłby dla niego polityczny prezent. Teraz poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości polityk będzie kreował się na wystraszoną ofiarę. To bardzo dziwna sprawa - powiedziała nam posłanka Lewicy Joanna Wicha.

