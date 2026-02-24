Karolina Opolska gościem "Najsztub pyta". Teorie spiskowe przejęły świat

Afera Epsteina pokazuje, jak łatwo teorie spiskowe mogą stać się prawdą, a jednocześnie jak łatwo jest je zbagatelizować, zamykając w szufladce "teoria spiskowa".

Miliony Amerykanów wierzą w teorie spiskowe, od płaskiej ziemi po spisek pedofilski z udziałem polityków, co czyni USA stolicą tego zjawiska.

Teorie spiskowe są podsycane przez platformy cyfrowe, które zamykają nas w bańkach informacyjnych.

Dyskutowanie i obalanie teorii spiskowych często umacnia wierzących w ich przekonania, zamiast je podważać.

Program zaczął się od wyjaśnienia red. Najsztuba, że pomimo czy dzisiejszej rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie, nie będzie pytał się, jak zakończy się ta wojna. - Bo pytają o to wszyscy i odpowiadają wszyscy, nie mając o tym pojęcia.

Afera Epsteina

Gościem programu była red. Karolina Opolska, która prowadzi podcast "Teoria Spisku". Red. Najsztub zapytał dziennikarkę o sprawę Epsteina. - Jeśli chodzi o teorię spiskową , ja widzę dwa ryzyka. Po pierwsze przy tej sprawie możemy założyć, że wszystkie teorie spiskowe są prawdą, z drugiej strony można całą aferę włożyć do szufladki teoria spiskowa i zostawić to - powiedziała Opolska.

Red. Najsztub zwrócił uwagę na inne teorie np. siatka pedofilska Hillary Clinton i teoria Pizza Gate, gdzie pizza oznaczała dziecko. A teraz okazuje się, że Hillary Clinton będzie zeznawała w Kongresie w sprawie pedofilów.

Miliony Amerykanów wierzy w teorie spiskowe

Kolejną omawianą w programie sprawą był ruch MAGA w Stanach Zjednoczonych, dzięki któremu Donald Trump został prezydentem. - Trump jest Mesjaszem- tak uważa MAGA. Jak powiedziała red Opolska, Trump był potrzebny na pewnym etapie, ale też jest skompromitowany, wykonał pewną robotę ale teraz idziemy dalej. Być może pojawi się nowy lider np. DJ Vance.

- Teorie spiskowe mają to do siebie, że im bardziej się o nich dyskutuje i udowadnia, że sa nieprawdziwe, tym bardziej ich wyznawcy w nie wierzą - powiedziała red Opolska. Dodała, że w USA jest ogromna ilość wyznawców teorii spiskowych. Mnóstwo Amerykanów wierzy, że ziemia jest płaska i nie było lądowania na Księżycu. - USA są stolicą teorii spiskowych - podsumował red. Najsztub.

Ale teorie takie szerzą się po całym świecie, co jest zasługą platform cyfrowych, które zamykają nas w bańkach i karmią coraz mocniejsza narracją zgodną z naszymi przekonaniami.

Antysemityzm spiskowy ma się świetnie

Potrzebujemy grupy społecznej, którą możemy winić za wszystkie niepowodzenia, a do tego od wieków nadają się Żydzi. Teraz są teorie, że wywołali wojnę na Ukrainie, żeby Żydzi z Izraela mogli powróć na na Ukrainę. Była afera Weinsteina, teraz jest afera Epsteina i niektórzy przywołują słynne "Protokoły Mędrców Syjonu", mówiące o tajnym rządzie, który rządzi światem.

