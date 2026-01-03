Donald Tusk zabrał głos po ataku na Wenezuelę. Są tam Polacy

Sytuacja w Wenezueli zaostrza się, a polskie władze monitorują wydarzenia po oskarżeniach rządu o atak na instalacje cywilne i wojskowe.

Premier Tusk potwierdził obecność 11 polskich obywateli w Wenezueli i zapewnił o bezpieczeństwie polskiej placówki dyplomatycznej w Caracas.

MSZ apeluje do Polaków o pozostanie w bezpiecznych miejscach i unikanie ryzyka. Jakie kroki podjęto w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa?

Premier Tusk przekazał informację o 11 polskich obywatelach przebywających obecnie w Wenezueli. Podkreślił, że ich obecność w tym kraju nastąpiła pomimo wielokrotnych ostrzeżeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby nie odwiedzać Wenezueli ze względu na niestabilną sytuację wewnętrzną i ryzyko konfliktu.

Bezpieczeństwo placówki dyplomatycznej

Szef rządu zapewnił, że polska placówka dyplomatyczna w Caracas jest na razie bezpieczna i nie odnotowano żadnych incydentów związanych z atakami. Dodał, że sytuacja będzie na bieżąco monitorowana, a wszelkie nowe informacje będą przekazywane opinii publicznej. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że resort nie posiada informacji, by którykolwiek z polskich obywateli przebywających w Wenezueli potrzebował pomocy. Szacuje się, że w kraju przebywa kilku polskich obywateli, z których większość przebywa tam długoterminowo.

Apele MSZ

Rzecznik MSZ poinformował, że ambasada RP w Caracas weryfikuje rzeczywistą liczbę Polaków przebywających w Wenezueli i kontaktuje się z osobami zarejestrowanymi w systemie Odyseusz. Zaapelował również o pozostawanie w bezpiecznych miejscach i unikanie niepotrzebnego ryzyka. Obywatele RP niezarejestrowani w systemie Odyseusz zostali poproszeni o kontakt z polską placówką. Rzecznik podkreślił, że placówka i jej personel są bezpieczni.

