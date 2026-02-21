Czarzasty jedzie do Kijowa w rocznicę wojny! Zapowiada presję na Rosję i „sprawiedliwy pokój”

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odwiedzi Ukrainę 24 lutego, w czwartą rocznicę agresji Rosji, aby wygłosić przemówienie w Radzie Najwyższej.

Wizyta marszałka ma podkreślić pełne wsparcie dla suwerenności Ukrainy, konieczność utrzymania presji na Rosję i europejską przyszłość Ukrainy.

W swoim wystąpieniu Czarzasty jasno określi, że Polska domaga się sprawiedliwego pokoju z zawieszeniem broni, sankcjami i pełną suwerennością Ukrainy.

Sejm RP planuje przyjąć rezolucję solidarnościową z Ukrainą oraz otworzyć wystawę ukazującą skutki rosyjskich ataków dronami Shahed.

W przyszłym tygodniu marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty uda się do Ukrainy. Jak podała agencja Ukrinform, najważniejszym punktem wizyty będzie przemówienie wygłoszone 24 lutego w Radzie Najwyższej. Data ta zbiega się z czwartą rocznicą rozpoczęcia pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę.

Wystąpienie ma koncentrować się na bezpieczeństwie regionu, odpowiedzialności Europy oraz przyszłości relacji polsko-ukraińskich.

Wsparcie suwerenności Ukrainy i presja na Rosję

W opublikowanym wywiadzie Czarzasty jasno określił stanowisko wobec Moskwy. - Nie możemy udawać, że Putin i jego banda nagle stali się negocjatorami dobrej woli. Nasze stanowisko jest jasne: zawieszenie broni, presja sankcyjna, pełna suwerenność Ukrainy. A więc sprawiedliwy pokój – sytuacja, w której jasno wskazany jest agresor i ofiara agresji. Europa musi uczestniczyć w procesie negocjacyjnym. Państwa, których bezpieczeństwo jest bezpośrednio zagrożone, nie mogą być jedynie obserwatorami – wyliczył Czarzasty w opublikowanym w sobotę wywiadzie.

Zapowiedział, że przemówienie obejmie trzy kluczowe obszary. - "Po pierwsze, pełne wsparcie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Po drugie, konieczność utrzymania presji na Rosję. Po trzecie, europejska przyszłość Ukrainy. To będzie wystąpienie o bezpieczeństwie, odpowiedzialności, przyszłości i przyjaźni" – oznajmił Czarzasty.

Europejska przyszłość Ukrainy i solidarność Sejmu

Marszałek podkreślił, że Warszawa wspiera europejską drogę Kijowa i jest gotowa dzielić się doświadczeniem z procesu integracji z Unią Europejską. Obecność w stolicy Ukrainy w symbolicznym dniu ma – jak zaznaczył – wymiar polityczny i symboliczny. To dzień, w którym Rosja postanowiła zniszczyć suwerenne państwo i złamać naród. My, Polacy, wiemy, co to oznacza. Ale Rosja was nie złamała. (...) Stabilność i odporność Ukrainy są elementem bezpieczeństwa Polski. Wierzę, że w takich momentach obecność ma znaczenie – i polityczne, i symboliczne. Wystąpienie w Radzie Najwyższej Ukrainy to dla mnie zaszczyt – zaznaczył.

Z okazji rocznicy Sejm RP planuje przyjąć rezolucję wyrażającą solidarność z Ukrainą i wsparcie dla ofiar rosyjskiej agresji. W gmachu parlamentu zostanie też otwarta wystawa prezentująca skutki ataków z użyciem dronów Shahed.

