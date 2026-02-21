PiS podzielony jak nigdy! Konwencja w Stalowej Woli, Morawiecki w Słupsku

PiS zorganizował jednocześnie dwie imprezy: konwencję programową o bezpieczeństwie w Stalowej Woli oraz spotkanie Mateusza Morawieckiego z wyborcami w Słupsku, co sugeruje wewnętrzne podziały.

Dwa wydarzenia w PiS – Stalowa Wola i Słupsk w tym samym czasie

W sobotę po godz. 12:00 struktury Prawa i Sprawiedliwości zorganizowały dwa odrębne wydarzenia. W Stalowej Woli odbyła się konwencja programowa pod hasłem „Czas na bezpieczną Polskę”, poświęcona zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa państwa. Wśród uczestników znaleźli się m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak oraz Zbigniew Rau.

Równolegle, również około południa, w Słupsku odbywało się spotkanie z wyborcami z udziałem byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Towarzyszyli mu europoseł Piotr Mueller oraz poseł Marcin Horała.

Mateusz Morawiecki i spekulacje o przyszłości w PiS

Rozdzielenie partyjnych aktywności w tym samym czasie wzmocniło dyskusję o napięciach wewnątrz ugrupowania. Po publikacji portalu zero.pl pojawiły się doniesienia, że otoczenie byłego szefa rządu od miesięcy analizuje nastroje w terenie. Według ustaleń Jacka Prusinowskiego, prowadzone są rozmowy z lokalnymi działaczami, które mają pomóc w ocenie potencjalnego samodzielnego startu.

Jeden ze współpracowników Morawieckiego miał powiedzieć: „Jeździmy po kraju i badamy nastroje, budujemy media społecznościowe, bo to za ich pośrednictwem moglibyśmy zebrać podpisy pozwalające na samodzielny start w wyborach”.

W kuluarach mówi się o budowaniu zaplecza politycznego, które dawałoby możliwość „pójść swoją drogą” i wzmocnić pozycję w ewentualnym sporze o przywództwo w partii.

Wpis Morawieckiego i sygnały do wyborców

Sam Mateusz Morawiecki opublikował w sieci wpis o wyraźnie mobilizacyjnym charakterze: - „Chcesz lepszej Polski? Buduj razem ze mną ambitną i nowoczesną prawicę przyszłości! Ja walczę o to każdego dnia! Zgadzasz się? Podaj dalej!”

Dwie imprezy w PiS – jedna skoncentrowana na bezpieczeństwie państwa, druga na bezpośrednim kontakcie z wyborcami – pokazały wyraźne różnice w strategii i komunikacji. Wydarzenia z 21 lutego 2026 roku stały się kolejnym sygnałem, że w partii trwa wewnętrzna rywalizacja o kierunek i przywództwo.

Chcesz lepszej Polski🇵🇱💪? Buduj razem ze mną ambitną i nowoczesną prawicę przyszłości! Ja walczę o to każdego dnia! Zgadzasz się? Podaj dalej! pic.twitter.com/lvr80ZrHqj— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 21, 2026

