Radosław Sikorski ostro o słowach Marcina Przydacza. "Chcieliby znowu kraść"

Kancelaria Prezydenta obawia się, że warunkowość programu SAFE (43,7 mld euro na obronność) może zablokować środki po podpisaniu kontraktów, co grozi poważnymi konsekwencjami.

Szef MSZ, Radosław Sikorski, ostro skrytykował te obawy, zarzucając oponentom nieuczciwe intencje.

Senat wprowadził poprawki do ustawy o programie SAFE, przewidujące obowiązkową kontrolę antykorupcyjną i kontrwywiadowczą (ABW, SKW, CBA).

Program SAFE to 43,7 mld euro preferencyjnych pożyczek na modernizację polskiej armii, z priorytetem dla krajowego przemysłu obronnego.

Program SAFE i warunkowość. Obawy Kancelarii Prezydenta

Prace nad ustawą wdrażającą unijny Program SAFE wchodzą w decydującą fazę, a polityczna temperatura rośnie. Zastrzeżenia zgłosił Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta, wskazując na mechanizm warunkowości, który – jego zdaniem – może rodzić ryzyka dla bezpieczeństwa państwa.

- Mogę zwrócić uwagę na jeden zasadniczy element, to jest element warunkowości. On jest oczywiście dużym problemem, bo mamy jako Polska złe doświadczenia z (unijną - red.) warunkowością - powiedział na antenie Polsat News Marcin Przydacz.Polityk zwrócił uwagę, że ewentualne wstrzymanie środków przez instytucje unijne mogłoby nastąpić już po podpisaniu kontraktów na sprzęt wojskowy. W jego ocenie taka sytuacja oznaczałaby poważne konsekwencje finansowe i strategiczne.

- Proszę sobie wyobrazić sytuację, że polski rząd podpisuje kontrakt na dostawę jakiegoś sprzętu, czyli bierze na siebie zobowiązanie, a z jakiegoś powodu Ursula von der Leyen rok później mówi: a ja wam nie wypłacę tych pieniędzy - przekonywał prezydencki minister.

Sikorski odpowiada. ostry wpis w mediach społecznościowych

Do wypowiedzi Przydacza odniósł się szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski - pisze wp.pl. W krótkim wpisie opublikowanym w serwisie X nie szczędził mocnych słów pod adresem oponentów.

"Chcieliby znowu kraść i brać za twarz" - napisał.

Tymczasem Senat, głosami większości rządzącej, przyjął poprawki wzmacniające nadzór nad wydatkowaniem funduszy z Programu SAFE. Nowe regulacje przewidują obowiązkową kontrolę antykorupcyjną oraz kontrwywiadowczą, którą mają prowadzić ABW, SKW i CBA.

Celem zmian jest zabezpieczenie środków publicznych i ograniczenie ryzyka nadużyć przy realizacji kontraktów zbrojeniowych.

43,7 mld euro na obronność. co daje program SAFE?

Program zapewnia Polsce dostęp do 43,7 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek przeznaczonych na modernizację armii. Zakupy uzbrojenia i sprzętu mają być w dużej mierze realizowane w krajowych zakładach, co ma wzmocnić rodzimy przemysł obronny.

