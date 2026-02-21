Sąd wykreśli Nową Nadzieję? Sławomir Mentzen ma już gotowy plan z Imperium Kontratakuje

W sobotę odbędzie się kongres Nowej Nadziei, który formalnie połączy się z partią Imperium Kontratakuje, tworząc jedno ugrupowanie pod nazwą Nowa Nadzieja.

Fuzja jest odpowiedzią na decyzję Sądu Okręgowego o wykreśleniu Nowej Nadziei z ewidencji partii z powodu braku terminowego sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Partia Imperium Kontratakuje, założona w styczniu, ma pełnić rolę "zabezpieczenia" w przypadku, gdy odwołanie Nowej Nadziei od decyzji PKW zostanie odrzucone.

Połączenie ma zapewnić ciągłość funkcjonowania środowiska politycznego kierowanego przez Sławomira Mentzena, niezależnie od ostatecznej decyzji sądu.

Kongres Nowej Nadziei i połączenie z Imperium Kontratakuje

W sobotę w stolicy odbędzie się kongres Nowej Nadziei, kierowanej przez Sławomira Mentzena, którego celem jest formalne scalenie z partią Imperium Kontratakuje. Jak poinformował sekretarz ugrupowania Bartosz Bocheńczak, wydarzenie ma wyłącznie organizacyjny charakter. „Jedynym celem kongresu jest sfinalizowanie procesu połączenia obu ugrupowań” – powiedział PAP. Dodał, że kongres ma „charakter techniczny” i będzie zamknięty dla mediów.

Delegaci wybrani przez kilka tysięcy członków mają podjąć uchwałę o połączeniu. Po fuzji ugrupowanie ma działać pod nazwą Nowa Nadzieja.

Spór z PKW i decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie

Bezpośrednim powodem działań jest decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 listopada 2025 r. o wykreśleniu partii z ewidencji. Wniosek złożyła Państwowa Komisja Wyborcza, wskazując na brak terminowego złożenia sprawozdania finansowego za 2024 r.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych brak sprawozdania skutkuje skierowaniem sprawy do sądu. Nowa Nadzieja odwołała się od decyzji, argumentując, że dokumenty przekazano w terminie.

Imperium Kontratakuje jako zabezpieczenie

Na wypadek niekorzystnego rozstrzygnięcia powołano Imperium Kontratakuje, wpisane do rejestru 7 stycznia. Prezes partii i rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski przyznał, że ugrupowanie ma charakter zabezpieczający. Jak mówił, „plan A jest taki, żeby wykorzystać tę techniczną partię Imperium Kontratakuje, by rozwiązać w sposób legalny te problemy prawne”, uchronić Nową Nadzieję i dalej funkcjonować pod tą nazwą.

W przypadku uwzględnienia odwołania dotychczasowa partia zachowa status. Jeśli jednak wykreślenie się uprawomocni, to Imperium Kontratakuje – po zmianie nazwy i zgłoszeniu jej do sądu – zapewni ciągłość funkcjonowania środowiska kierowanego przez Sławomira Mentzena.

