Imperium Kontraktuje. Nowa partia środowiska Mentzena. Wstrząśnie sceną polityczną?

Zrejestrowana została nowa partia o nazwie Imperium Kontratakuje, powiązana z otoczeniem Sławomira Mentzena.

Prezesem nowego ugrupowania został Wojciech Machulski, rzecznik Nowej Nadziei, który wyjaśnił inspirację dla nietypowej nazwy.

Partia deklaruje dążenie do odbudowy wartości narodowych, cywilizacji łacińskiej i chrześcijańskich fundamentów.

Jak podał dziennik, 7 stycznia Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował nową partię o nazwie Imperium Kontratakuje i chociaż formalnie Sławomir Mentzen nie figuruje w jej strukturach, to wśród członków nowej partii znajdują się osoby z jego otoczenia. Prezesem Imperium Kontratakuje został młody polityk Wojciech Machulski, który jest też rzecznikiem prasowym Nowej Nadziei.

Wojciech Machulski wyjaśnił skąd pomysł na nazwę. Jak nietrudno się domyślić nawiązuje do słynnych filmów pod sztandarem "Gwiezdnych Wojen": - Skoro Nowa Nadzieja ma nazwę zbliżoną do pierwszego chronologicznie tytułu z serii, sięgnęliśmy też po drugi. Oczywiście nie będziemy funkcjonować pod nazwą Imperium Kontratakuje. Potrzebowaliśmy założyć odrębny podmiot. Jego nazwa nie ma większego znaczenia - przyznał w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Czym kierować się będzie partia Imperium Kontratakuje?

Co znalazło się w statusie partii Imperium Kontratakuje? Jak zapisano nowe ugrupowanie dąży do "odbudowy podstawowych wartości kultury narodowej i cywilizacji łacińskiej oraz chrześcijańskich fundamentów moralnych społeczeństwa", "budowy państwa prawa oraz sprawiedliwych i sprawnych rządów opartych na zasadzie pomocniczości", "realizacji odwiecznych dążeń człowieka do wolności", "poszanowania własności prywatnej obywateli i owoców ich pracy", "zabiegania o realizację polskiego interesu narodowego na arenie międzynarodowej oraz o optymalne warunki rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej", a także do "umocnienia roli rodziny oraz tworzenia sprzyjających warunków dla jej rozwoju".

Powstanie nowej partii może być związane z sytuacją Nowej Nadziei. 21 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o wykreśleniu partii Nowa Nadzieja z ewidencji partii politycznych. Powodem jest niezłożenie przez ugrupowanie Sławomira Mentzena sprawozdania finansowego za 2024 rok. Wniosek w tej sprawie złożyła Państwowa Komisja Wyborcza.