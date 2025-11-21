Czarne chmury nad Sławomirem Mentzenem! Sąd podjął decyzję ws. Nowej Nadziei

W piątek 21 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o wykreśleniu partii Nowa Nadzieja z ewidencji partii politycznych. Powodem jest niezłożenie przez ugrupowanie Sławomira Mentzena sprawozdania finansowego za 2024 rok. Wniosek w tej sprawie złożyła Państwowa Komisja Wyborcza. Orzeczenie jest nieprawomocne.

  • Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o wykreśleniu partii Nowa Nadzieja z ewidencji.
  • Powodem jest niezłożenie sprawozdania finansowego za 2024 rok, co jest wymogiem ustawowym.
  • Czy partia Sławomira Mentzena ma jeszcze szansę na odwołanie od tej decyzji?

Sędzia Joanna Korzeń, ogłaszając postanowienie, przypomniała o fundamentalnym obowiązku każdej partii politycznej, jakim jest terminowe składanie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. Zgodnie z przepisami, sprawozdanie to powinno być złożone do 31 marca każdego roku.

- W ocenie sądu nie budziło w niniejszej sprawie wątpliwości, że partia Nowa Nadzieja takiego sprawozdania nie złożyła. Z resztą do sądu nie wpłynęła odpowiedź na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej o wykreślenie wpisu partii z ewidencji partii politycznych – wyjaśniła sędzia Korzeń.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania

Ustawa o partiach politycznych jasno określa, że w przypadku niezłożenia przez partię sprawozdania finansowego w wyznaczonym terminie, Państwowa Komisja Wyborcza jest zobowiązana wystąpić do sądu z wnioskiem o wykreślenie danej partii z ewidencji. PKW poinformowała o niezłożeniu sprawozdania przez Nową Nadzieję (oraz inne partie) już w maju bieżącego roku, jednocześnie zawiadamiając o skierowaniu wniosku do sądu.

Stanowisko Nowej Nadziei i PKW

W czerwcu, w rozmowie z PAP, poseł klubu Konfederacji i wiceprezes Nowej Nadziei, Bartłomiej Pejo, wyraził odmienne stanowisko partii. Podkreślił, że w ich ocenie sprawozdanie finansowe zostało złożone w terminie, a problem leży w „interpretacji PKW”.

Wipler w furii. Minister rządu Tuska nazwana „opętaną wariatką” na żywo

Natomiast Tomasz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego, obecny na piątkowym posiedzeniu, w rozmowie z dziennikarzami jednoznacznie stwierdził, że partia „do dnia dzisiejszego” nie złożyła sprawozdania za ubiegły rok.

Inne partie wykreślone z ewidencji

W tym samym dniu sąd podjął decyzję o wykreśleniu z ewidencji pięciu innych partii, które również nie złożyły w terminie sprawozdań za miniony rok. Są to: Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska; Porozumienie Samorządowe; OK Polska; Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość oraz Zdrowa Polska.

