Wipler w furii. Minister rządu Tuska nazwana „opętaną wariatką” na żywo

Wipler uderza w rząd Tuska: „To cios w 2 miliony mikrofirm”

Według Wiplera rząd koalicji: – chce doprowadzić do sytuacji, w której urząd skarbowy może arbitralnie uznać każdą współpracę B2B za stosunek pracy, – co miałoby oznaczać katastrofę dla najmniejszych przedsiębiorców.

– Konfederacja jest przeciwna niszczeniu polskich firm i uderzaniu w ponad 2 mln mikroprzedsiębiorców – mówił.

Polityk ostrzegł, że skutki nowych przepisów dla jednoosobowych działalności byłyby dewastujące: zwroty VAT „z odsetkami”, konieczność dopłacania zaległych podatków, a nawet odpowiedzialność finansowa zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i zlecającego.

Wipler przekonywał, że regulacje, które forsuje rząd, nie uderzą w koncerny, ale w ludzi, którzy „prowadzą firmy od laptopa i kuchennego stołu”.

„Zachowuje się jak opętana wariatka”. Kontrowersyjny atak na Dziemianowicz-Bąk

Najgłośniejsza część rozmowy padła, gdy Wipler przeszedł do personalnego ataku na minister pracy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk:

– Pani minister Dziemianowicz-Bąk zachowuje się jak opętana wariatka w tym temacie – powiedział, wywołując natychmiastową reakcję w studiu.

Wipler starał się później uzasadnić te słowa, twierdząc, że minister „forsuje rozwiązania, które zabiją polską przedsiębiorczość”. Jego atak jest jednak jednym z najbardziej drastycznych personalnie komentarzy, jakie padły w debacie gospodarczej od początku tej kadencji.

„Pała dla przedsiębiorców”. Wspomniał o Partii Razem i Ikonowiczu

Polityk Konfederacji twierdził dalej, że na specjalnym posiedzeniu zespołu parlamentarnego dotyczącym zmian w kodeksie pracy pojawili się:

przedstawiciele Partii Razem,

Jan Śpiewak,

Piotr Ikonowicz.

Według Wiplera jedna z posłanek Razem miała określić nowe przepisy jako „pałę dla przedsiębiorców i milicję dla przedsiębiorców”.

Zdaniem polityka to dowód na to, że rząd szykuje „represyjne narzędzia przeciwko mikrofirmom”.

Atak wymierzony w Tuska i ministrów Domańskiego oraz Berka

Wipler przestrzegł również najważniejszych osób odpowiedzialnych za politykę gospodarczą:

ministra finansów Andrzeja Domańskiego,

wiceministra Jarosława Berka,

a także samego premiera Donalda Tuska.

Twierdzi, że jeśli projekt wejdzie w życie, to „uderzy w najaktywniejszą część rynku” i doprowadzi do masowych problemów podatkowych.

Polityczna burza dopiero się zaczyna

Słowa Wiplera już wywołały falę komentarzy, zarówno tych oburzonych, jak i tych, które chwalą go za „nazwanie rzeczy po imieniu”. Jedno jest pewne: debatę o B2B, ZUS i stosunku pracy właśnie wyniesiono na poziom politycznej wojny totalnej.

