Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w XVIII Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze, gdzie hasłem przewodnim było "Ciebie Boga Wysławiamy" (Te Deum) w podziękowaniu za jego wybór.

Głównym punktem pielgrzymki była Msza święta w Kaplicy Matki Bożej, podczas której poświęcono barwy klubowe i transparenty, symbolizując jedność kibiców.

Przemówienie prezydenta Nawrockiego i specjalny szalik, który otrzymał, podkreśliły jego silny związek ze środowiskiem kibicowskim, z którego się wywodzi.

Duszpasterz kibiców, ks. Jarosław Wąsowicz, podkreślił, że wybór Karola Nawrockiego na prezydenta jest postrzegany przez środowisko jako "palec Bożej Opatrzności", co nadaje pielgrzymce głębokie znaczenie symboliczne.

Prezydent Karol Nawrocki wziął aktywny udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców, która odbyła się na Jasnej Górze. Hasłem tegorocznego spotkania było „Ciebie Boga Wysławiamy” (Te Deum), co miało podkreślać wdzięczność za wybór Karola Nawrockiego na urząd prezydenta.

Centralny punkt pielgrzymki: Msza święta i poświęcenie barw

Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była uroczysta msza święta, która odbyła się w Kaplicy Matki Bożej. Podczas Eucharystii dokonano poświęcenia barw klubowych oraz transparentów, co jest symbolicznym aktem jedności i wiary środowiska kibicowskiego. Po mszy zaplanowano spotkanie w Auli o. Kordenckiego oraz na Błoniach Jasnogórskich, gdzie uczestnicy mogli kontynuować rozmowy i wymieniać się doświadczeniami.

Przemówienie prezydenta Nawrockiego

Ważnym elementem pielgrzymki było przemówienie, które wygłosił prezydent Karol Nawrocki. Jego obecność i słowa skierowane do kibiców miały szczególne znaczenie, podkreślając jego związek ze środowiskiem, z którego się wywodzi. Na początku mszy prezydent otrzymał specjalny szalik, co było wyrazem sympatii i wsparcia ze strony kibiców.

Słowa ks. Jarosława Wąsowicza, duszpasterza kibiców i kapelana prezydenta, rzucają dodatkowe światło na znaczenie tego wydarzenia. Podkreślił on, że wybór Karola Nawrockiego na urząd prezydenta jest postrzegany jako interwencja Bożej Opatrzności: - W ubiegłym roku w czasie kampanii prezydenckiej mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, kiedy mogliśmy stracić Polskę. Jedyną nadzieją było dla nas zwycięstwo Karola Nawrockiego. Wbrew wszystkiemu i wszystkim to się udało. W tym trzeba widzieć palec Bożej Opatrzności, dlatego hasłem tegorocznej pielgrzymki jest „Te Deum” . Środowisko kibicowskie jest środowiskiem, z którego wyrasta prezydent Karol Nawrocki. Bywał na naszej pielgrzymce w różnych odsłonach - mówił. Te słowa podkreślają silne przekonanie środowiska kibicowskiego o wyjątkowej roli Karola Nawrockiego w obecnej sytuacji politycznej i społecznej.

Symboliczne znaczenie pielgrzymki

Udział prezydenta Karola Nawrockiego w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze to wydarzenie o głębokim symbolicznym znaczeniu. Poświęcenie barw klubowych, modlitwa w Kaplicy Matki Bożej i przemówienie prezydenta to elementy, które tworzą spójną całość, wyrażającą wiarę, patriotyzm i jedność środowiska kibicowskiego. Pielgrzymka ta jest również wyrazem wdzięczności za wybór Karola Nawrockiego na urząd prezydenta, postrzeganego jako nadzieja i gwarancja zachowania wartości ważnych dla tego środowiska. Obecność prezydenta na Jasnej Górze jest silnym sygnałem dla kibiców, że ich głos i wartości są słyszane i reprezentowane na najwyższym szczeblu władzy.

